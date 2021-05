Arsenal contrata queniano Leo Messo de apenas 10 anos

Inglês

Craque também? Gigante europeu contrata Leo Messo de apenas 10 anos



Garoto queniano recebeu a camisa de número 9 em seu novo clube

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – O futuro de Lionel Messi ainda é uma incógnita. Já o quase xará Leo Messo, de apenas 10 anos, acertou com o Arsenal. O número da camisa, no entanto, é diferente da do craque do Barcelona. Messo recebeu a 9, de artilheiro.

Leo Messo no Arsenal. (Foto: Reprodução)

O garoto queniano também costuma usar a perninha esquerda em suas jogadas. Leo Messo treinava no West Ham, também da Inglaterra, quando foi contratado pelo Arsenal.

O novo reforço dos Gunner foi recebido por Per Mertesacker, ex-zagueiro e gerente das categorias de base do clube.