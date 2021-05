Arsenal vence Newcastle fora de casa e sobe na tabela do Campeonato Inglês

O Arsenal segue viva na briga por vaga na Liga Europa. Neste domingo, a equipe venceu o Newcastle fora de casa por 2 a 0, em partida da 34ª rodada do Campeonato Inglês.

O principal nome do jogo foi Aubameyang. Logo no início do jogo, aos seis minutos, o atacante deu uma assistência para Elneny marcar.

Na segunda etapa, Auba apareceu novamente para garantir o triunfo dos Gunners. Desta vez, foi ele quem balançou as redes, aos 21 minutos, com assistência do brasileiro Martinelli.

Com o resultado, o Arsenal sobe para a nona colocação com 49 pontos, quatro a menos que o Tottenham, primeiro time na zona de classificação para a Liga Europa. O Newcastle, por sua vez, segue no 17º lugar com 36 pontos, nove a mais que o Fullham, primeira equipe na zona de rebaixamento.