Arthur Picoli recusa relacionamento: ‘quero trabalhar’

Após viver um romance conturbado com Carla Diaz no BBB21, Arthur Picoli garantiu que não quer saber de namoro. Em entrevista ao Gshow, o ex-bbb contou que, por enquanto, está focado em aproveitar a fama que ganhou no reality para trabalhar.

O instrutor do crossfit assumiu que tem sido muito paquerado na internet diariamente. “Ainda estou me acostumando com tudo isso. Está bem louco o retorno do pessoal nas redes sociais. Muita mensagem, muita gente falando muita coisa… Mas eu estou muito em paz, estou tranquilo e estou com o coração em paz”, contou Arthur ao Gshow.

Além do foco no trabalho, o ex-bbb afirmou que pretende aproveitar a família e os amigos.

Com relação aos planos para o futuro, ele revelou que acredita que não trabalhará mais da mesma forma que antes do programa. “Não sei se vou conseguir trabalhar em academia como eu trabalhava. Antes de entrar no programa, tive uma lesão e parei como atleta de crossfit”, contou.