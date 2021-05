Artigo de opinião: estrutura e como produzir

O artigo de opinião consiste em um texto do tipo dissertativo-argumentativo que visa expressar o ponto de vista do seu autor acerca de algum tema de relevância social. Desse modo, esse gênero textual exige que o autor apresente o seu posicionamento por meio de argumentos, já que a argumentação é um recurso retórico crucial para informar e persuadir o leitor a concordar com uma dada opinião.

Normalmente, os artigos de opinião são sobre temas de relevância social e abordam temas da atualidade. Nesse sentido, esse gênero textual está muito presente em jornais, revistas e sites, que são meios de comunicação de massa. Os artigos de opinião podem abordar temas polêmicos, podem apresentar dados, discutir posicionamentos políticos, fatos sociais, estatísticas e muito mais. Assim, a ideia principal é de contribuir criticamente por meio de um texto escrito com o debate de temas que estão em destaque na sociedade.

A estrutura do artigo de opinião não é rígida, de modo que o autor pode escolher a maneira por meio da qual irá se expressar. No entanto, é preciso apresentar três elementos composicionais básicos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, os textos do tipo dissertativo-argumentativo devem apresentar essa divisão. Além disso, é crucial que haja uma ideia central, uma tese em defesa.

Como produzir um artigo de opinião?

Em primeiro lugar, para escrever um artigo de opinião sobre um dado tema é preciso pesquisar sobre ele. Esse tipo de texto exige a apresentação de dados, fatos, ideias, etc, para convencer o leitor sobre a validez do ponto de vista apresentado. Em outras palavras, o autor deve usar informações verídicas e de fontes relevantes para construir a sua argumentação. Essa pesquisa ajudará na composição do texto, uma vez que será possível criar um projeto de texto a partir dela.

No projeto de texto, é preciso estabelecer o que será dito nas três partes principais do texto. Desse modo, a introdução deve apresentar o tema sobre o qual o texto tratará, enquanto o desenvolvimento deve trazer uma explicação do tema, junto com a opinião do autor. É também no desenvolvimento o momento de apresentar os argumentos e embasá-los com dados.

Por fim, a conclusão deve trazer uma retomada sucinta dos principais pontos do texto, com a finalização do mesmo. Ou seja, é preciso retomar a linha argumentativa do texto reforçando a tese apresentada.

Além disso, o autor deve criar um título que chame a atenção do leitor e que seja provocativo. O artigo de opinião geralmente é escrito por meio de uma linguagem simples e direta. O objetivo é ter o máximo de clareza na comunicação da tese, da opinião defendida pelo autor. Por isso, é comum a escrita desse gênero em 1ª pessoa. No entanto, o artigo também pode ser escrito em 3ª pessoa.

