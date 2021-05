Artilheiro vibra com momento no Nacional, mas garante ‘foco no acesso’

Paulista

Paulista A3: Artilheiro vibra com momento no Nacional, mas garante: ‘Foco é o acesso’



Éder Paulista, artilheiro do estadual, marcou nove gols, ou seja, 37,5% do total de tentos marcados pelo clube

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 18 (AFI) – A três rodadas do fim da primeira fase do Campeonato Paulista Série A3, o Nacional possui o melhor ataque com 24 gols. Muito disse se passa pela ótima fase do atacante Éder Paulista, que marcou nove gols, ou seja, 37,5% do total.

Na última partida, realizada na segunda-feira, contra o Capivariano, ele voltou a marcar na vitória por 2 a 0. Com isso, divide a artilharia entre as três divisões do Campeonato Paulista, ao lado de Bruno Mezenga, que tem nove gols na elite. Na Série A2, Índio, da Portuguesa, e Cesinha, do Rio Claro, possuem seis.

“Fico muito feliz de disputar essa artilharia entre as divisões de São Paulo. Na minha opinião, esse é um dos estaduais mais difíceis do Brasil. Esse número significa muita coisa para mim. Graças a Deus, estou conseguindo ajudar os meus companheiros e o clube com esses gols, mas o foco principal sempre será o acesso”, disse Éder Paulista.

Foto: Thiago Sousa / Nacional

GRANDE MARCA

O centroavante de 30 anos atingiu a marca de gols na temporada em apenas 12 jogos (0,75 gol por partida) e festejou bastante o momento com a equipe, principalmente após um momento pessoal bastante difícil no último ano.

“Só tenho a agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo. Recebi muita ajuda da minha família e dos meus companheiros. Foi um ano particularmente difícil para mim e para minha família porque tivemos a perda de um cunhado bastante próximo de mim. Mas continuo lutando dia após dia por nós e por ele”, revelou o atleta.

CONFRONTO DIRETO



O Nacional tem confronto direto contra o São José já nesta quinta-feira, às 15h, no Estádio Nicolau Alayon para se consolidar na briga pelo topo da tabela. O time está em quarto lugar com 19 pontos.

“O foco é o mesmo. Jogamos dentro de casa e sabemos da força que temos. Seria uma sensação maravilhosa garantir o acesso porque o clube me recebeu muito bem. Como sou da Capital, perto do clube, tenho um carinho a mais. Seria um enorme prazer marcar meu nome na história do clube”, completou o jogador.