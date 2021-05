Ary Fontoura divertiu os seguidores do instagram durante a tarde desta terça-feira (25). É que o ator publicou um vídeo, feito com um filtro que imitava neve, em que aparece varrendo folhas do quintal de casa e aproveitou para dar um conselho aos fãs.

“Ta sem fazer nada aí? Vem pra cá me ajudar! Sempre tem coisinhas pra fazer em casa! Não fique parado não. Aqui a energia tão boa, que faço até nevar com sol”, declarou.