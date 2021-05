‘As vezes bate o desespero’, justifica Magnata após cantar em festa clandestina

Na última segunda-feira (24), Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria, decidiu se apresentar em uma festa clandestina no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A sua participação no evento chocou os soteropolitanos e vídeos da aglomeração em plena pandemia da covid-19 circularam nas redes sociais. Nesta quarta-feira (26), Bruno se pronunciou em seu Instagram com um pedido de desculpas.