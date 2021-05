Associação oferece cursos gratuitos e aulas de reforço para o Enem; saiba mais

A Humana Brasil abriu inscrições para o projeto Sementes do Futuro, que promoverá cursos gratuitos (webdesigner, costura e inglês) e aulas de reforço para o Enem. A ação tem como público-alvo mulheres e jovens do bairro de Castelo Branco e região.

O projeto pretende capacitar 120 jovens e mulheres dos 15 aos 29 anos, com o foco no aumento da renda e nas chances de conquista do primeiro emprego.

Os interessados(as) deverão comparecer ao Centro Social Urbano – CSU de Castelo Branco munidos(as) de RG, CPF e comprovante de residência para efetuar a matrícula.

As aulas dos cursos acontecem no Centro Social Urbano de Castelo Branco com toda segurança necessária, distanciamento físico regulamentar, redução do número alunos nas aulas e cuidados de higienização das mãos e higienização das salas na troca de turmas.

*A Humana Brasil é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2007 com a finalidade de construir, junto com as pessoas, comunidades mais sustentáveis e resilientes, por meio de projetos em parceria com municípios, Estados, parceiros internacionais e empresas privadas.