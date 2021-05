Atacante Pedro, do Noroeste, é homenageado pelos 50 jogos com o clube

Paulista

Paulista A3: Atacante do Noroeste recebe homenagem na véspera de jogo das quartas



Pedro, de 24 anos, completou 50 jogos com a camisa do Norusca. Atacante recebeu uma placa e uma camisa personalizada

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bauru, SP, 27 (AFI) – O Noroeste entra em campo mais uma vez na tarde desta sexta-feira, às 15h, para enfrentar o Nacional na partida de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista 2021. O duelo dos ferroviários ocorre no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

De um lado, a Locomotiva Vermelha, líder da primeira fase, com 28 pontos. Foram oito vitórias, quatro empates e três derrotas. Time marcou 25 gols e sofreu 14. O Naça foi o oitavo com 22 pontos, somando sete vitórias, um empate e sete derrotas.

RETORNO IMPORTANTE

A equipe comandada pelo técnico Luiz Carlos Martins deve contar com o reforço do meia Richarlyson, que volta após suspensão automática do terceiro cartão amarelo. A escalação não foi divulgada pela comissão técnica.

RETROSPECTO NO CONFRONTO

Neste ano, o Norusca ganhou de 2 a 1, na Capital. Nas quartas de final da A3 de 2020, as equipes empataram por 0 a 0 e 1 a 1, levando a disputa para os pênaltis, vencida pelo time de Bauru, no Alfredão. Desta vez, há vantagem de dois resultados iguais para a melhor campanha, que é a do Noroeste.

MARCA EXPRESSIVA



O atacante Pedro Felipe chegou a marca de 50 jogos com a camisa do Norusca, é o quarto jogador do atual elenco a alcançar a marca. Antes dele, os meios-campistas Igor Pimenta, Jonatas Paulista e Rogério Maranhão. Eles foram homenageados pelo clube com uma placa e camisas personalizadas.

Pedro recebe a homenagem pelos 50 jogos com o clube – Foto: Bruno Freitas / Noroeste

O atacante comentou sobre a marca e o objetivo principal do clube que é o acesso.

“Fico feliz pelo reconhecimento do clube e por fazer parte do Noroeste, contribuir com gols. Estamos contentes pela campanha, pela classificação. Ano passado o acesso bateu na trave, mas a esperança se renova e vamos buscar o nosso objetivo esse ano”, disse o camisa 11 do Norusca.