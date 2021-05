Atacante tira foto com a família em SP e anima torcida do Corinthians

Atacante tira foto com a família em São Paulo e anima torcida do Corinthians: ‘Volta’



Dentinho postou uma foto nesta quarta-feira (19) e recebeu uma enchurrada de comentários pedindo o seu retorno

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 19 (AFI) – Sonho antigo do torcedor do Corinthians, desde a sua saída em 2011, o atacante Dentinho está passando férias em São Paulo e animou os alvinegros. Isso porque, o atleta de 32 anos, tem contrato com Shakhtar Donetsk-UCR até o final do ano, ou seja, pode assinar um pré contrato e sair de graça para qualquer equipe à partir do mês que vem.

Nas redes sociais, Dentinho confirmou que estava na capital paulista, ao postar uma foto ao lado de sua mulher, Danielle Souza e dos três filhos: Brumo Sophia e Rafaella com a seguinte legenda: “Bom dia! Que Deus abençoe a família de vocês”.

Atacante tira foto com a família em São Paulo e anima torcida do Corinthians: ‘Volta’

Apesar disso, o que mais chamou a atenção foram os comentários da torcida corintiana pedindo o seu retorno. “Volta Dentinho”, escreveu um corintiano. “Renato Gaúcho disse que está chegando e que vai trazer você junto”, brincou outro. “Sorriso de quem vai voltar pro Timão e fazer golaço na final da Copa do Brasil”, comentou mais um.

Dentinho é cria do Terrão e ficou no Corinthians entre 2005 à 2011. À partir daí, se transferiu para a Europa, já para o Shakhtar Donetsk-UCR em 2012. Depois jogou por empréstimo no Besiktas, da Turquia. De volta a Ucránia em 2013, ele está no país a sete anos.