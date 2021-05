Athletico 1 x 0 América – Furacão vence na estreia com gol sem querer

Brasileiro

Athletico 1 x 0 América-MG – Furacão vence na estreia com gol sem querer



O time paranaense acabou contando com o fator sorte para sair com os três pontos

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 30 (AFI) – Com direito a gol sem querer de Carlos Eduardo, o Athletico estreou no Campeonato Brasileiro com vitória ao derrotar o América Mineiro por 1 a 0, na noite deste domingo, na Arena da Baixada. O duelo foi equilibrado e de poucas oportunidades. O time paranaense acabou contando com a sorte para conquistar os seus primeiros três pontos na competição.

O técnico português António Oliveira vem se destacando no comando do Athletico. Em 11 jogos no comando do clube, foram nove vitórias, com um aproveitamento de um pouco mais de 80%. Já Lisca é unanimidade no América, mas não começou com o pé direito.

VEJA O GOL DO FURACÃO

EQUILÍBRIO

De volta à elite do futebol brasileiro, o América começou o seu primeiro jogo na Série A de forma cautelosa, mas a tática quase custou caro. O Athletico tomou a iniciativa e foi, logo de cara, mandando uma bola na trave na tentativa, de fora da área, de Christian. Renato Kayzer também tentou, mas parou na defesa de Matheus Cavichioli.

Carlos Eduardo brilhou na vitória do Athletico

O América foi equilibrando as ações aos poucos e chegou com perigo em duas oportunidades, com Bruno Nazário e com Felipe Azevedo, esta a mais perigosa e contou com uma grande defesa do goleiro Santos. O primeiro tempo, porém, acabou com muito equilíbrio e com o placar zerado.

VITÓRIA NO FIM

O segundo tempo continuou muito estudado, com ambas as equipes se arriscando pouco. Novamente o Athletico tomou a iniciativa e chegou a assustar em cabeçada de Kayzer, nas mãos de Matheus Cavichioli. Em lance semelhante, o América respondeu com Felipe Azevedo. Santos pegou.

O jogo acabou caindo muito de produção e o que chamou a atenção foram as mudanças dos treinadores. Alan Ruschel fez sua estreia com a camisa do América, enquanto que Terans foi a novidade pelo lado do Athletico. O VAR ainda foi chamado para analisar um cartão vermelho de Zé Ricardo por falta em Matheus Babi. O árbitro voltou atrás da decisão e aplicou o amarelo.

A emoção mesmo ficou para os minutos finais. Aos 41, Carlos Eduardo, de dentro da área, tentou cruzar para Matheus Babi. A bola pegou uma curva e acabou enganando o goleiro Matheus Cavichioli. O América não conseguiu esboçar reação e acabou aceitando a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o América enfrenta o Corinthians no domingo, às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 18h15, o Athletico visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).