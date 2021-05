Athletico-PR 1 x 0 Melgar (PER) – Furacão fica a um empate de vaga

Sul-Americana

Athletico-PR 1 x 0 Melgar (PER) – Furacão fica a um empate da classificação



Time paranaense dominou as ações em campo, mas fez apenas um gol com Renato Kayser

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 19 (AFI) – O Athletico-PR conquistou uma importante vitória na noite desta quarta-feira, quando recebeu o Melgar (PER) e venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O único gol da partida foi marcado por Renato Kayser no primeiro tempo.

Antes da bola rolar, Athletico-PR e Melgar (PER) dividiam a liderança da chave com nove pontos conquistados. Separados apenas pelos critérios de desempate. Por isso, quem vencesse ficaria mais perto da classificação, restando apenas uma rodada para o término da fase de grupos.

Melhor para o time brasileiro, que segue na liderança, agora com 12 pontos ganhos. Três a mais que o Melgar (PER), que estacionou nos nove. Um simples empate na última rodada garantirá o Athletico-PR na próxima fase do campeonato.

VEJA O GOL DA VITÓRIA

SÓ DEU FURACÃO

Com bola rolando, o Athletico-PR se impôs na Arena Baixada e dominou as ações no primeiro tempo. Logo nos primeiros minutos, Renato Kayser e Vitinho finalizaram com perigo e deram uma amostra do que estaria por vir.

O Melgar (PER) conseguiu encaixar marcação e frear as investidas do Athletico-PR por alguns minutos, mas o time brasileiro voltou a pressionar e seguiu no campo de ataque buscando abrir o placar.

Aos 39, Jadson puxou contra-ataque e tocou para Renato Kayser, que encarou a marcação, invadiu a área e finalizou para defesa do goleiro. Contudo, 42 a bola entrou. Khellven cruzou na área, Kayzer cabeceou, o goleiro defendeu e no rebote o mesmo Renato Kayser estufou as redes.

Athletico-PR venceu em casa e ficou próximo da vaga na próxima fase

PRA CONFIRMAR OS TRÊS PONTOS

No segundo tempo, o Melgar (PER) voltou pressionando o Athletico-PR e poderia ter empatado logo aos quatro minutos, quando Iberico recebeu cruzamento e cabeceou rente à trave do goleiro Santos.

Mais cauteloso do que na primeira etapa, o Athletico-PR mostrou dificuldades na criação, mas acabou sendo beneficiado com a expulsão de Orzán aos 18 minutos, deixando o Melgar (PER) com um homem a menos em campo.

Em vantagem numérica em campo, o Athletico-PR passou a explorar mais a velocidade dos seus atacantes e encontrou espaços para marcar o segundo gol. Aos 38, Nikão encontrou Vitinho entrando na área e o jogador chutou para boa defesa do goleiro Cáceda.

Aos 46 o Athletico-PR teve o capitão Thiago Heleno expulso, cartão que não comprometeu a importante vitória do Athletico-PR.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela última e decisiva rodada da fase de grupos, o Athletico-PR voltará a campo na quinta-feira para enfrentar o Aucas (EQU) às 21h30 novamente na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o Melgar (PER), no mesmo dia e horário receberá o Metropolitanos (VEN) no Peru.