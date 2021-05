Paranaense

Athletico-PR encaminha acerto com David Terans, do Atlético-MG



Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 19 (AFI) – Ainda na briga pelo título Estadual, o Athletico-PR também se movimenta nos bastidores visando reforçar seu elenco para a sequência da temporada 2021. Por isso, o clube abriu conversa e deve anunciar até o final da próxima semana a contratação do meia David Terans (foto abaixo), do Atlético-MG.

Terans pertence ao Atlético-MG, mas está emprestado até o final do ano para o Peñarol, do Uruguai. Contudo, no contrato de empréstimo consta cláusula em que o time mineiro pode solicitar o seu retorno caso receba uma proposta que lhe agrade para transferência, o que acabou acontecendo pelo xará Athletico-PR.

O meia uruguaio tem atuado muito bem com a camisa do Peñarol, razão a qual chamou a atenção do time paranaense. Os valores pela transferência são mantidos em sigilo, mas estima-se que deve ser em torno de R$ 8 milhões.

Lembrando que recentemente o Atlético-MG pagou R$ 5,8 milhões pela dívida contraída com o Rentistas, do Uruguai, clube pelo qual o jogador defendia antes de ser contratado em 2018.

Terans tem 26 anos, é uruguaio e atualmente tem 43 jogos e 18 gols com a camisa do Peñarol. Revelado pelo Rentistas, do Uruguai, ele também jogou pelo Santiago Wanderers, do Chile.