Atibaia 1 x 1 São Bernardo – Pouco futebol, mas vaga garantida no Paulista A2!



São Bernardo pouco fez, mas se juntou ao Rio Claro nas semifinais

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 21 (AFI) – O São Bernardo segue vivo na briga pelo acesso. Nesta sexta-feira, o Bernô jogou pouco, mas arrancou empate com o Atibaia, por 1 a 1, no Martins Pereira, em São José dos Campos, e carimbou o passaporte para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Na ida, o Tigre havia ganho por 1 a 0. A Rádio Futebol Interior acompanhou a partida em grande estilo!

João Carlos, aos 40 minutos do segundo tempo, foi o autor do gol do empate. Felipe Menezes, aos 9 minutos do primeiro tempo, havia aberto o marcador para os mandantes. O Bernô se juntou ao Rio Claro.

As semifinais serão formadas de acordo com a campanha no geral. Serão jogos de ida e volta e, em caso de empate, pênaltis. O São Bernardo soma 27 pontos.

VEJA OS GOLS E MELHORES MOMENTOS

ATITUDE!

O Atibaia, precisando da vitória, não pensou duas vezes e foi pra cima. Com atitude, o dono da casa abriu o marcador logo aos 9 minutos. Luan deu um passe açucarado para Felipe Menezes que, cara a cara com gol goleiro rival, meteu de primeira para o fundo das redes.

O São Bernardo tentou reagir, mas encontrou dificuldades no sistema defensivo do Atibaia, que conta com os veteranos Alê e Cristian. Aos 38 minutos, Makelele arriscou de fora da área e assustou o goleiro Gabriel Gasparotto, do Bernô.

Bernô está nas semifinais. (Foto: Gabriel Goto)

PRA CIMA!

Aos 2 minutos do segundo tempo, Luan encheu o pé, mas Gabriel Gasparotto fez boa defesa. O São Bernardo até passou a ficar com a bola, mas sem objetividade, sem assustar o rival. O Atibaia, por sua vez, era rápido e direto.

Aos 17 minutos, Felipe Menezes trouxe a bola para a direita e mandou um petardo para defesaça de Gabriel Gasparotto. O lance acordou o São Bernardo. Pará tocou para Léo Castro que cruzou para Rodrigo Souza. Ele dominou e bateu firme. A bola passou rente à trave.

Em outra tentativa do Atibaia, aos 34 minutos, Elias recebeu de Alê e bateu por cima do goleiro Gasparotto. A bola “lambeu” o travessão. Se o Falcão não fez, o Bernô foi certeiro. Aos 40 minutos, João Carlos recebeu cruzamento na pequena área e só teve o trabalho de meter para as redes e classificar o São Bernardo.

