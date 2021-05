Atlético-GO empata com Newell´s e se despede da Sul-Americana

Sul-Americana

Newell´s Old Boys-ARG 1 x 1 Atlético-GO – Dragão se despede invicto da Sul-Americana



O time goiano não perdeu nenhum jogo, mas terminou na vice-liderança do Grupo F

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 25 (AFI) – Newell´s Old Boys-ARG e Atlético-GO morreram abraçados e deram adeus a Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira com o empate em 1 a 1, no Estádio El Coloso del Parque, em Rosário, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos.

Apesar de não ter perdido na competição, o Atlético-GO ficou de fora das oitavas de final ao terminar na vice-liderança do Grupo F, com dez pontos pontos, três a menos que o Libertad-PAR. O Newell´s Old Boys-ARG ficou em terceiro lugar, com oito.

ARGENTINOS SAEM NA FRENTE

Os dois times entraram em campo precisando da vitória para terem chances de classificação, mas o primeiro tempo foi muito mais marcado por faltas do que lances criados. Não é a toa que o árbitro apresentou seis cartões amarelos, sendo quatro para o Newell´s Old Boys-ARG e dois para o Atlético-GO.

Como o empate não interessava ninguém, o segundo tempo começou mais movimentado e o Newell´s Old Boys abriu o placar logo aos oito minutos. Giani recebeu cruzamento rasteiro e, na segunda tentativa, mandou para o gol. O time argentino chegou a ampliar na sequência com Cristaldo, mas bandeirinha assinalou impedimento.

Atlético-GO ficou no empate com o Newell´s Old Boys em Rosario (Foto: Divulgação/Newell´s)

DRAGÃO BUSCA O EMPATE

A resposta do Atlético-GO veio em falta cobrada por Janderson. Aguerre evitou o empate com grande defesa. Aos 28, porém, não teve jeito. Danilo Gomes recebeu de Janderson dentro da área, dominou e finalizou na saída do goleiro.

O jogo ficou aberto nos minutos finais, com o Newell´s Old Boys-ARG criando os principais lances. Giani assustou em chute cruzado e Julián Fernández acertou a trave de Fernando Miguel. Ninguém, porém, conseguiu a vitória.