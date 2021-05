Atlético-MG e mais três times goleiam na estreia do Feminino A2

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: Atlético-MG e mais três times goleiam na estreia



Em quatro jogos disputados neste sábado, na abertura do campeonato, foram anotados 25 gols

Publicado em 15/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Prepare o seu coração, torcedor, porque a bola começou a rolar para o Campeonato Brasileiro Feminino A-2 2021! Neste sábado (15), foram realizados os quatro primeiros jogos da competição. No domingo (16), mais 14 embates complementam a rodada de estreia do torneio nacional, que concede quatro vagas na elite do futebol feminino em 2022.

SÓ GOLEADA!

A primeira mostra do Feminino A2 de 2021 começou a todo vapor. Em quatro jogos disputados neste sábado, na abertura do campeonato, foram anotados 25 gols. Abrindo a primeira rodada, o Atlético-MG goleou o Aliança-GO por 4 a 0, com gols de Pissaia, Daiana, Cinthia e Leila.

Foto: Bruno Sousa / Atlético

Pouco mais tarde, o Botafogo-PB recebeu o Santos Dumont-SE no Almeirão e venceu por 6 a 1, com gols de Williane (3), Josilene, Erika e Zayra. Ana Kelly fez para as visitantes. No mesmo horário, o Esmac-PA aplicou 9 a 0 no São Raimundo-RR, com gols de Lora (2), Letícia, Luciene Baião, Rayane, Silvani, Thaissinha, Aninha e Alê.

Fechando os jogos do dia, o Real Ariquemes-RO foi o único visitante a vencer e também goleou. Jogando contra o Assermurb-AC, o time de Rondônia venceu por 4 a 1, com gols de Regina Silva, Thayanara, Larisse e Tabata. Jaqueline fez a das donas da casa.

REGULAMENTO

Na Primeira Fase do torneio, os 36 clubes envolvidos são divididos em seis grupos de seis componentes cada. Os integrantes de cada grupo se enfrentam entre si em duelos apenas de ida. Após o fechamento dos 5 jogos programados para cada equipe, avançam para as oitavas-de-final os dois melhores colocados de cada chave, assim como os quatro melhores terceiros colocados gerais.

A partir das oitavas-de-final (mata-mata), os confrontos serão realizados em modelo eliminatório, em sistema de ida e volta. As quatro equipes que se mantiverem vivas até a fase semifinal garantem o tão sonhado acesso à elite do futebol em 2022 – Campeonato Brasileiro Feminino A-1.