Atlético-MG, Fortaleza e Internacional vencem 3ª rodada do Sub 17

Brasileiro

BRASILEIRO SUB-17: Atlético-MG, Fortaleza e Internacional vencem na terceira rodada



Colorado e Tricolor do Pici faturaram a primeira vitória no Brasileiro Sub-17; Galo derrotou a Chapecoense e subiu na classificação

Publicado em 22/05/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Campinas, SP, 22 (AFI) – Três partidas agitaram o sábado (22) pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Em Porto Alegre, o Internacional superou o Santos por 2 a 0 e conquistou o primeiro triunfo na competição. Quem também faturou a primeira foi o Fortaleza, que foi até São Paulo e bateu o Corinthians por 2 a 1. No último duelo do dia, o Atlético-MG confirmou o favoritismo em casa, diante da Chapecoense, e goleou por 4 a 0.

INTER VENCE SANTOS

O Colorado também conseguiu, neste sábado (22), a primeira vitória no Brasileirão Sub-17. Em Porto Alegre, no Francisco Novelletto, Robert balançou duas vezes as redes e deu o triunfo ao Inter por 2 a 0 diante do Santos, em partida válida pela terceira rodada da competição.

O resultado deixa o Inter na quinta colocação do Grupo B, com quatro pontos. O Peixe aparece em oitavo, com três somados.

Os gols do jogo aconteceram todos no segundo tempo. Logo aos oito, o Internacional teve um pênalti a seu favor. Robert bateu no alto, forte e certeiro para abrir o placar. Logo depois, aos 12, o mesmo Robert aproveitou vacilo na saída de bola do Peixe, ficou com a redonda e chutou no cantinho para decretar o 2 a 0.

Inter superou o Santos por 2 a 0 neste sábado (22) em Porto Alegre

FORTALEZA SURPREENDE CORINTHIANS

O Fortaleza faturou neste sábado (22) a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17. Pelo Grupo B, em duelo válido pela terceira rodada, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 1, no Parque São Jorge.

Com o resultado, o Fortaleza subiu para a oitava colocação da chave, agora com três pontos. O Timão está em sexto, com quatro somados.

O primeiro gol aconteceu aos 35 da etapa inicial, quando Oliver recebeu linda bola pela esquerda, ajeitou o corpo e, de fora da área, acertou um lindo chute para abrir o placar para o Leão.

Já na volta para o segundo tempo, logo aos três, Alysson Silva cobrou falta com veneno e acertou o ângulo do goleiro tricolor: 1 a 1. Já nos minutos finais, aos 44, Ryquelme arriscou da entrada da área e acertou o cantinho para decretar o triunfo do time cearense em São Paulo.

ATLÉTICO-MG GOLEIA CHAPECOENSE

Segunda vitória do Galo no Brasileiro Sub-17. Neste sábado (22), em Belo Horizonte, o Atlético-MG recebeu a Chapecoense, no Sesc Alterosas, se impôs do início ao fim e venceu por 3 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo B.

Com o resultado a equipe atleticana sobe para a vice-liderança do Grupo B, agora com sete pontos. Já a Chape está em décimo, ainda sem pontuar.

O primeiro gol do time da casa aconteceu logo aos oito minutos, quando Isaque arriscou chute forte e mandou para o fundo das redes. Mais tarde, aos 42, Yan foi derrubado dentro da área pelo goleiro Guilherme. Pênalti para o Atlético-MG. Com paradinha, Yan deslocou Guilherme e ampliou a vantagem do Galo.

Já no segundo tempo, na marca dos 33, Isaac recebeu bola após linda troca de passes do Atlético e, na cara do gol, completou para o fundo das redes. E ainda deu tempo para o quarto gol: aos 49, no último lance, Isaac bateu dentro da área e decretou a goleada em Belo Horizonte.