Atlético-MG usa força máxima e fica na liderança geral da Libertadores

Libertadores

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira-VEN – Força máxima e liderança geral da Libertadores



São cinco vitórias e um empate do Galo que mostrou um bom futebol na goleada em cima do La Guaira, da Venezuela

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 26 (AFI) – Campeão mineiro em cima do América, o Atlético-MG confirmou a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores, nesta terça-feira à noite, ao vencer o La Guaria-VEN, por 4 a 0, no Mineirão, pela sexta rodada. Líder do Grupo H com 16 pontos, deixando para trás seus concorrentes. São cinco vitórias e um empate, justamente, contra o time venezuelano.

Agora vai aguardar o sorteio dos dois potes. O Galo vai ficar no Pote 1 e vai enfrentar algum time do Pote 2, formado por clubes que terminaram a fase em segundo lugar. A próxima fase será a oitava de final. Mas, como melhor, vai decidir nas outras fases sempre em casa, no jogo da volta.

NA PRESSÃO

Savarino marcou após passe de Hulk

O Galo começou em cima, deixando bem claro que lutaria pela vitória. Jogando sem responsabilidade, o Atlético tentou furar a defesa adversária na base de muita movimentação e triangulações pelas laterais.

O gol saiu aos 27 minutos, quando Guilherme Arana fez o passe perfeito para Hulk dentro da área pelo lado esquerdo. O gigantão carregou e rolou do lado para o toque de chapa de Savarino: 1 a 0.

CHANCES SEGUIDAS

Aos 34 minutos, nova pressão atleticana. Hulk cruza na cabeça de Nacho Fernández e o goleiro faz grande defesa. A bola cai do lado direito, onde Guga solta a bomba e o goleiro espalma para escanteio.

O segundo gol saiu em outra jogada bem trabalha. Alonso desceu pelo lado direito e cruzou no segundo pau, onde Nacho Fernández fez a tabelinha de cabeça com Marrony. Ele tocou de cabeça, o goleiro rebateu, mas na sobra deu um toquinho com o pé em chute rasteiro.

Marrony comemorou gol com bola na barriga

GOL DO ARTILHEIRO

No começo do segundo tempo, o placar foi ampliado. Hulk invadiu a área, tabelou com Nacho Fernández. Entregou e recebeu, protegeu a bola com o corpo e bateu cruzado tirando do alcance do goleiro.

Este é o sexto gol dele na Copa Libertadores, se igualando a Gabigol, do Flamengo e Borja. do Junior Barranquilla.

Em 17 gols com a camisa do Galo, Hulk marcou oito gols e, aos poucos, ele vai justificando sua fama de goleador e também o alto investimento do clube.

VIROU TREINO

Depois de tanta vantagem, os mineiros apenas valorizaram a posse de bola, deixando o técnico Cuca à vontade para fazer trocas e poupar seu time.

O quarto gol saiu nos acréscimos, aos 48 minutos. Guilherme Arana desceu pela esquerda de cruzou para Nathan esticar o pé e desviar para as redes.

Agora é esperar a próxima fase, só daqui a 45 dias depois da disputa da Copa América. Mas no fim de semana começa o Brasileirão e o Galo entra como um dos favoritos ao título, após o terceiro lugar do ano passado. Na estreia vai enfrentar o Fortaleza, campeão cearense, domingo às 11 horas, no Mineirão.