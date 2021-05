atropela Tombense com ‘estreia dos sonhos’ de goleiro reserva e fica muito perto da final

O Atlético-MG está muito próximo da final do Campeonato Mineiro. Na partida de ida das semifinais, o Galo venceu o Tombense por 3 a 0, na Arena Independência, neste sábado.

No confronto de volta, que será realizado no próximo sábado, no Mineirão, a Tombense dependerá de uma goleada para se classificar. Do outro lado da chave, Cruzeiro e América-MG fazem o primeiro jogo, neste domingo, às 16 horas (de Brasília).

Antes de decidir a vaga para a final, o Atlético volta a campo pela Conmebol Libertadores, nesta terça-feira, contra o Cerro Porteño.

O jogo – O Galo fez valer a pressão inicial e, com 21 minutos do primeiro tempo, já vencia por 2 a 0. Após passe de Hulk, Hyoran recebeu dentro da área, limpou a marcação e finalizou sem chances para Felipe Garcia.

Pouco tempo depois, Hulk foi derrubado e o árbitro assinalou penalidade máxima. Guga não desperdiçou e ampliou a vantagem do Atlético. Aos 23, Keké, do Tombense, chegou a colocar uma bola na trave.

No segundo tempo, sobrou emoção na partida. Logo aos 16, Hulk, chutando de muito longe, fez o terceiro da equipe de Cuca. Aos 23, Tchê Tchê cometeu erro e deixou o atacante do Tombense frente a frente com Everson, que cometeu pênalti e foi expulso. Nathan deixou o campo para a entrada do goleiro Matheus Mendes. Na cobrança, o arqueiro defendeu o chute de Keké e ainda pegou o rebote.

Com um jogador a mais, a Tombense veio pra cima, mas acabou deixando espaços na defesa. Tardelli, de volta após longo período afastado por lesão, teve oportunidade de fazer o quarto do Galo, mas chutou em cima do goleiro.

FICHA TÉCNICA – TOMBENSE 0 X 3 ATLÉTICO-MG

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Data: 1º de maio de 2021, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistente: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira

Cartão Amarelo: Keké (Tombense); Dodô e Allan (Atlético-MG) Cartão Vermelho: Everson (Atlético-MG)

GOLS: Atlético-MG: Hyoran (aos 15 do 1º tempo), Guga (aos 21 do 1º tempo) e Hulk (aos 16 do 2º tempo)

TOMBENSE: Garcia; Manoel, Arthur, Wesley e David; Rodrigo, Paulo Dias (Marquinhos) e Pablo (Caíque); Keké (Paquetá), Rubens (Pedrão) e Jhemerson (Jean Lucas) Técnico: Rafael Guanaes

ATLÉTICO-MG: Everson; Dodô, Réver, Júnior Alonso e Guga; Tchê Tchê, Nathan (Matheus Mendes) e Allan (Franco); Savarino (Igor Rabello), Hyoran (Tardelli) e Hulk (Sasha) Técnico: Cuca