Atualidades: 5 filmes do Oscar 2021 para estudar para o vestibular

As obras cinematográficas são uma ótima fonte de conhecimento, além de proporcionar entretenimento. Há filmes que são puramente ficcionais, fantasiosos e distópicos. No entanto, boa parte dos longas e curtas apresentam um roteiro inspirado em questões humanas e sociais, de modo que podem ser vistos como ponto de partida para discutir temas da atualidade.

5 filmes que abordam atualidades

Pensando nisso, apresentamos uma lista com cinco filmes recentes presentes no Oscar 2021 que podem complementar o seu repertório sociocultural para provas de concursos e vestibulares. Confira!

Nomadland

Em primeiro lugar, apresentamos o filme Nomadland, que conta a história de Fern, uma mulher de cerca de 60 anos que precisa se adaptar a uma nova vida, após perder tudo na Grande Recessão. Por isso, Fern passa a viver em uma pequena van, levando a vida como uma nômade moderna. O filme traz, desse modo, uma crítica ao capitalismo e ainda coloca em cena os problemas da crise habitacional dos Estados Unidos. Além disso, o filme toca em temas como família, liberdade, prisão e estilo de vida.

Meu Pai

O enredo de Meu Pai traz como protagonista um idoso de mais 80 anos que sofre com a perda de memória e de suas funções intelectuais. Apesar de ser alertado por sua filha sobre o perigo de continuar morando sozinho, ele se recusa a aceitar uma cuidadora. Além disso, ele acredita que pode se cuidar sozinho, mas confunde os acontecimentos, sem saber o que é real. A obra é uma excelente opção para discutir doenças como o Mal de Alzheimer, por exemplo.

Uma noite em Miami

Já o filme Uma noite em Miami traz como personagem principal o famoso boxeador negro Muhammad Ali. Falecido em 2016, Ali é considerado um dos maiores esportistas do mundo e teve papel importante na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Assim, a obra mostra um jantar fictício entre Ali e três amigos seus, que também tiveram papel importante no movimento negro dos EUA: o ativista Malcolm X, o cantor Sam Cooke e o jogador de futebol americano Jim Brown.

Judas e o Messias Negro

Esse filme conta a história de Fred Hampton, um dos líderes do movimento dos Panteras Negras, nos Estados Unidos. Havia todo um processo de desarticulação do movimento por parte do FBI, que visada os líderes ativistas e um dos líderes pegos pelo FBI foi Hampton. Em 1969, Hampton foi morto pela polícia durante uma reunião dos Panteras Negras.

Quo Vadis, Aida?

Por fim, apresentamos a obra Quo Vadis, Aida?, um dos indicados ao Oscar 2021 na categoria de melhor filme estrangeiro. A obra é um tributo às vítimas da guerra. Desse modo, o enredo se passa em 1995, no Massacre de Srebrenica, quando tropas sérvias assassinaram milhares de bósnios muçulmanos. A personagem principal é Aida, uma tradutora da ONU, que se vê diante dos desafios do seu papel durante a guerra e precisa proteger a sua família, que busca por abrigo como milhares de cidadãos.

