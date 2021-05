Atualidades: Vantagens das queimadas controladas

Os incêndios florestais são uma parte natural de muitos ecossistemas saudáveis. No entanto, a dificuldade de controlar os incêndios florestais, especialmente em torno das pessoas, levou a décadas de supressão de incêndios pelos serviços florestais do mundo todo.

Hoje, os cientistas entendem a necessidade de incêndios regulares tanto para o manejo do ecossistema quanto para a segurança humana.

Para equilibrar os riscos e benefícios dos incêndios, as agências federais e ambientais conduzem queimadas prescritas ou controladas – incêndios que são meticulosamente planejados, intencionalmente acionados e cuidadosamente gerenciados.

As queimadas prescritas podem imitar incêndios naturais, permitindo que os administradores de terras determinem exatamente quando e onde uma área será queimada. No entanto, os incêndios controlados também acarretam algumas das desvantagens de qualquer incêndio.

A queima de grandes áreas libera fumaça e partículas que podem prejudicar a qualidade do ar. E, por mais bem planejado que seja, nunca corre o risco de ficar fora de controle.

Benefícios das queimadas controladas

O fogo é essencial para a saúde de ecossistemas adaptados ao fogo. As queimadas controladas podem imitar incêndios naturais, trazendo consigo benefícios ecológicos e sociais.

A queima regular também reduz a carga de combustível e evita incêndios florestais mais catastróficos que podem prejudicar pessoas e propriedades.

1. Menor risco de incêndios mais perigosos

O risco de incêndios florestais está sempre presente em muitos ecossistemas. No entanto, as queimadas controladas podem ajudar a minimizar esse risco, reduzindo as cargas de combustível e estabelecendo um cronograma de queimadas.

Usar incêndios prescritos como gestão preventiva pode salvar vidas e bilhões em danos materiais.

2. Reprodução de planta nativa

Pode parecer contra intuitivo que o fogo seja bom para as plantas, mas esse é o caso de espécies que evoluíram para lidar com o fogo regularmente. Muitas espécies de pinheiros têm cones que requerem calor para liberar as sementes.

Outras espécies, como o pinheiro de folha longa, produzem sementes que precisam do solo mineral exposto após um incêndio para começar a germinar.

Sem incêndios, as populações dessas espécies podem diminuir drasticamente e ter efeitos em cascata no ecossistema.

3. Controle de espécies invasoras

As queimadas controladas também podem ajudar a vegetação nativa ao conter as espécies invasoras. Quando o fogo está ausente em um ecossistema, as plantas intolerantes ao fogo têm a oportunidade de criar raízes.

Os fogos prescritos ajudam as plantas nativas a competir e até mesmo a prosperar, fornecendo assim um habitat para animais nativos.

4. Habitat para vida selvagem

Alguns animais precisam do habitat aberto criado por incêndios para se alimentar e se reproduzir. Em pastagens, animais como codornas fazem ninhos em habitats gramíneos criados por incêndios regulares.

Outras espécies estão diminuindo devido à supressão do fogo em seus ecossistemas nativos. Fogueiras regulares tornam mais fácil para essas espécies cavarem suas tocas e também criam aberturas onde podem se bronzear.

5. Minimize a propagação de pragas e doenças

Fogos prescritos podem ajudar a controlar surtos de pragas e doenças nas florestas. Quando certas espécies de árvores são infectadas, elas apresentam crescimento retardado por algum tempo antes de morrer.

Isso dá à praga ou doença a chance de se espalhar para as árvores da área circundante. Essas árvores menores e doentes, no entanto, não desenvolveram uma casca resistente ao fogo, o que permite que o fogo prescrito limpe as árvores prejudiciais à saúde e proteja o resto da floresta.

6. Reduzir a competição com árvores

Os fogos prescritos podem tornar as árvores individuais mais saudáveis, reduzindo a competição com outras árvores e plantas. Isso é particularmente importante ao cultivar árvores para produção de madeira.

Com menos plantas competindo por nutrientes, água e espaço, as árvores valiosas provavelmente serão mais saudáveis ??e crescerão.