Autor de gol, Rafael Navarro lamenta empate do Botafogo na estreia



Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 29 – Uma das esperanças de gol do Botafogo na temporada, o atacante Rafael Navarro deixou o gramado lamentando o empate do Botafogo com o Vila Nova por 1 a 1, em Goiânia, pela estreia do Campeonato Brasileiro da Série B.

Navarro reconheceu que o time poderia ter saído com a vitória diante da expulsão de Deivid, do time goiano, ainda aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele lamentou a igualdade, mas já pensa na volta por cima na próxima rodada.

Navarro fez o gol de empate do Botafogo em Goiânia

“A gente fica triste com empate, até pelas circunstâncias da partida. Mas não podemos ficar lamentando. Agora é trabalhar ainda mais forte e pensar na próxima partida”, disse o atacante na saída do gramado.

Rafael Navarro marcou apenas seu segundo gol pelo Botafogo na temporada. Gol que para ele é motivo de alegria e que traz confiança para as próximas rodadas.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrentará o Coritiba, sábado, às 21 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Até lá o time comandado por Marcelo Chamusca poderá trabalhar para evoluir e afastar, pelo menos por hora, a desconfiança do torcedor.

De 18 partidas na temporada, o Botafogo empatou em oito. Números que explicam as recentes frustrações no Campeonato Carioca e Copa do Brasil.