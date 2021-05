Auxílio emergencial 2021: 1 milhão de contestações em um mês

Um total de 1,041 milhão de pessoas contestarem a negação do auxílio emergencial 2021. O resultado acontece em pouco mais de um mês, num cenário que o número de beneficiários e valor de pagamento caiu significativamente. As informações são do portal Metrópoles.

Se no ano passado, 68 milhões de brasileiros puderam contar com o benefício, neste o ano o auxílio emergencial 2021 não atingiu sequer 40 milhões. O valor também ficou aquém, sendo ofertado no máximo R$ 375 por mês, frente aos R$ 1, 2 da primeira rodada em 2020.

As contestações foram feitas por pessoas que receberam o benefício no ano passado, mas neste ano foram cortados das quatro parcelas já estabelecidas para o auxílio emergencial 2021.

Mesmo assim, ainda há esperanças para este grupo, se aprovados poderão receber tanto as parcelas que já foram pagas para quem foi aprovado de primeira, quanto as que ainda estiverem para acontecer, de acordo com o calendário.

Ou seja, quem tiver o benefício liberado agora, poderá receber tanto a primeira parcela do auxílio emergencial quanto as três próximas que estão previstas.

Os números de contestações foram levantados pelo Dataprev 2 de abril e 11 de maio.

O governo teria informado, quando confirmou o auxílio emergencial 2021, que 45,6 milhões de pessoas receberiam o benefício. Entenda aqui o que aconteceu e porque menos pessoas receberam.

O prazo para contestação pelo site já acabou, porém outras opções para recebimento das parcelas canceladas é o processamento de ofício pelo Ministério da Cidadania ou ação judicial com a contratação de um advogado particular .

Veja aqui também um mutirão para contestação e se você ainda pode participar.