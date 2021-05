Auxílio Emergencial 2021: Confira as Alterações nas Datas de Pagamento

Antecipação de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021

Com a antecipação dos pagamentos referentes ao Auxílio Emergencial 2021, muitas pessoas ficaram na dúvida sobre a atualização das datas. Por isso, trouxemos os calendários atualizados e as datas anteriores para que você verifique o seu mês de nascimento e não perca a liberação do seu pagamento. Confira!

No entanto, é importante ressaltar que não houve alteração para o beneficiário do Programa Bolsa Família.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio

Data de pagamento Final do NIS 18 de maio Beneficiários com NIS de final 1 19 de maio Beneficiários com NIS de final 2 20 de maio Beneficiários com NIS de final 3 21 de maio Beneficiários com NIS de final 4 24 de maio Beneficiários com NIS de final 5 25 de maio Beneficiários com NIS de final 6 26 de maio Beneficiários com NIS de final 7 27 de maio Beneficiários com NIS de final 8 28 de maio Beneficiários com NIS de final 9 31 de maio Beneficiários com NIS de final 0

Calendário com as datas anteriores e as atuais, confira o que mudou no Auxílio Emergencial 2021!

Nascidos em:

janeiro: 16/5 – não houve alteração

Fevereiro: receberão em 18/5 (data anterior era 19/5)

Março: receberão em 19/5 (data anterior era 23/5)

Abril: receberão em 20/5 (data anterior era 26/5)

Maio: receberão em 21/5 (data anterior era 28/5)

Junho: receberão em 22/5 (data anterior era 30/5)

Julho: receberão em 23/5 (data anterior era 2/6)

Agosto: receberão em 25/5 (data anterior era 6/6)

Setembro: receberão em 26/5 (data anterior era 9/6)

Outubro: receberão em 27/5 (data anterior era 11/6)

Novembro: receberão em 28/5 (data anterior era 13/6)

Dezembro: receberão em 30/5 (data anterior era 16/6)

Confira também as alterações no calendário de saque do Auxílio Emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário

Janeiro: 31/5 (data anterior era 8/6)

Fevereiro: 1/6 (data anterior era 10/6)

Março: 2/6 (data anterior era 15/6)

Abril: 4/6 (data anterior era 17/6)

Maio: 8/6 (data anterior era 18/6)

Junho: 9/6 (data anterior era 22/6)

Julho: 10/6 (data anterior era 24/6)

Agosto: 11/6 (data anterior era 29/6)

Setembro: 14/6 (data anterior era 1/7)

Outubro: 15/6 (data anterior era 2/7)

Novembro: 16/6 (data anterior era 5/7)

Dezembro: 17/6 (data anterior era 8/7)

O valor do benefício Auxílio Emergencial 2021 varia de acordo com a composição da família

Conforme informações oficiais da Caixa Econômica Federal, o valor e a quantidade de parcelas do Auxílio emergencial 2021 foram definidos da seguinte forma:

Único membro – Família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês;

Mais de uma pessoa –Já se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês;

Monoparental –Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

Poupança digital da CAIXA – Auxílio Emergencial 2021 no Aplicativo CAIXA Tem

Conforme informações oficiais do site da Caixa Econômica Federal, o pagamento do auxílio emergencial ocorre por meio da conta poupança digital da CAIXA, que pode ser movimentada pelo aplicativo CAIXA Tem.