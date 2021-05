Auxílio Emergencial 2021: Confira as Novas Datas de Pagamento

Confira o calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial 2021

O governo anunciou no dia 13 de maio a antecipação do calendário de pagamentos e saques do Auxílio Emergencial 2021. Por isso, os depósitos referentes a essa antecipação tiveram início no último dia 16 de maio.

Para os beneficiários do programa Bolsa Família não houve alteração. Lembrando que os pagamentos referentes ao Auxílio Emergencial 2021 são ordenados de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Dessa forma, os pagamentos antecipados da segunda parcela vão até 30 de maio. Ou seja, a segunda parcela do auxílio emergencial 2021 será paga entre 18 e 31 de maio, conforme o calendário regular do programa pelo número final do NIS. O Auxílio Emergencial 2021 beneficia mais de 40 milhões de famílias.

Calendário de pagamentos referente a disponibilidade online

Mês de nascimento do beneficiário

janeiro: 16/5 – não houve alteração

Fevereiro: receberão em 18/5 (data anterior era 19/5)

Março: receberão em 19/5 (data anterior era 23/5)

Abril: receberão em 20/5 (data anterior era 26/5)

Maio: receberão em 21/5 (data anterior era 28/5)

Junho: receberão em 22/5 (data anterior era 30/5)

Julho: receberão em 23/5 (data anterior era 2/6)

Agosto: receberão em 25/5 (data anterior era 6/6)

Setembro: receberão em 26/5 (data anterior era 9/6)

Outubro: receberão em 27/5 (data anterior era 11/6)

Novembro: receberão em 28/5 (data anterior era 13/6)

Dezembro: receberão em 30/5 (data anterior era 16/6)

Confira também as alterações no calendário de saque do benefício

Mês de nascimento do beneficiário

Janeiro: 31/5 (data anterior era 8/6)

Fevereiro: 1/6 (data anterior era 10/6)

Março: 2/6 (data anterior era 15/6)

Abril: 4/6 (data anterior era 17/6)

Maio: 8/6 (data anterior era 18/6)

Junho: 9/6 (data anterior era 22/6)

Julho: 10/6 (data anterior era 24/6)

Agosto: 11/6 (data anterior era 29/6)

Setembro: 14/6 (data anterior era 1/7)

Outubro: 15/6 (data anterior era 2/7)

Novembro: 16/6 (data anterior era 5/7)

Dezembro: 17/6 (data anterior era 8/7)

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio

Data de pagamento Final do NIS 18 de maio Beneficiários com NIS de final 1 19 de maio Beneficiários com NIS de final 2 20 de maio Beneficiários com NIS de final 3 21 de maio Beneficiários com NIS de final 4 24 de maio Beneficiários com NIS de final 5 25 de maio Beneficiários com NIS de final 6 26 de maio Beneficiários com NIS de final 7 27 de maio Beneficiários com NIS de final 8 28 de maio Beneficiários com NIS de final 9 31 de maio Beneficiários com NIS de final 0

O valor do benefício varia de acordo com a composição da família

Conforme informações oficiais da Caixa Econômica Federal, o valor e a quantidade de parcelas foram definidos da seguinte forma:

Único membro – Família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês;

Mais de uma pessoa – Já se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês;

Monoparental – Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

Serão disponibilizadas até quatro parcelas , desde que a família continue atendendo aos critérios de seleção do Auxílio Emergencial 2021.