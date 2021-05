Auxílio Emergencial 2021: Confira o Pagamento da Segunda Parcela Conforme Calendário Oficial

Auxílio Emergencial 2021 – Pagamentos referentes a segunda parcela

O pagamento referente ao auxílio emergencial 2021 foi iniciado em 6 de abril. Sendo assim, o pagamento referente à primeira parcela já foi concluído. Conforme informações do Ministério da Cidadania, o governo federal iniciará o pagamento da segunda parcela referente ao auxílio emergencial no dia 16 de Maio.

No entanto, os pagamentos seguirão um cronograma oficial que se refere ao alinhamento entre a data de nascimento do beneficiário e a data de pagamento do auxílio emergencial 2021, tal como ocorre com outros programas do governo.

Alinhamento entre as datas de nascimento e de pagamento

Por exemplo, o beneficiário que nasceu dentro do mês de janeiro, receberá o auxílio emergencial 2021 no dia 16 de Maio. Sendo assim, consequentemente os próximos pagamentos serão referentes aos nascidos em fevereiro, dia 19 de Maio etc. E assim segue o calendário oficial, obviamente até o mês de dezembro.

Disponibilidade do auxílio emergencial 2021 – Modalidade digital e para saques em espécie

Os pagamentos referentes ao auxílio emergencial 2021 são feitos conforme o calendário, porém, são disponibilizados em datas diferentes.

Sendo assim, a primeira data se refere a disponibilidade do valor para utilização na modalidade online, ou seja, a primeira data do pagamento do auxílio emergencial 2021 se refere à utilização para pagamento de contas e boletos dentro do aplicativo Caixa Tem.

Bem como, possibilita a utilização do cartão de débito e ainda transferências via PIX. Por conseguinte, a segunda data se refere a disponibilidade do valor para saques e transferências.

Definição financeira da benefício

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, o valor do benefício auxílio emergencial 2021 foi disponibilizado da seguinte forma:

R$ 150,00 mensais para beneficiários únicos.

Se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês para famílias com dois ou mais integrantes;

R$ 375,00 mensais para família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de 18 anos de idade.

Calendário do auxílio emergencial 2021 referente a segunda parcela

Nascidos em: Disponibilidade online/digital Data para saques do auxílio emergencial 2021 Janeiro 16 de maio 8 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 2 de junho 24 de junho Agosto 6 de junho 29 de junho Setembro 9 de junho 1 de julho Outubro 11 de junho 2 de julho Novembro 13 de junho 5 de julho Dezembro 16 de junho 8 de julho

Atendimento ao cidadão – Ministério da Cidadania – Auxílio Emergencial 2021 e outros benefícios

O Ministério da Cidadania disponibiliza alguns canais para atendimento ao cidadão em seu site oficial. Por meio da Central de Relacionamento você pode solicitar informações e esclarecer suas dúvidas sobre as ações, programas e sistemas, além do auxílio emergencial 2021.

Telefone 121 é um serviço gratuito, atende chamadas de telefones fixos e celulares. Horário de atendimento:

das 07h às 19h de segunda a sexta-feira e das 10h às 16h nos finais de semana e feriados nacionais, durante o Calendário de Pagamento do Bolsa Família.

Formulário eletrônico para registrar sua manifestação e consulta online, caso você já tenha registrado uma manifestação nessa Central de Relacionamento. O Chat é exclusivo para o atendimento de técnicos e gestores municipais das políticas sociais coordenadas pelo Ministério da Cidadania. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira de 08h as 18h.