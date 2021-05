Auxílio Emergencial 2021: Nascidos em Julho Recebem 2ª Parcela Via App Caixa Tem

Nascidos em Julho recebem o Auxílio Emergencial 2021 – Segunda Parcela foi antecipada

Certamente, a Caixa Econômica Federal disponibiliza neste domingo (23) os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial 2021. Bem como ocorreu na primeira parcela, os pagamentos foram antecipados. Sendo assim, os nascidos em junho recebem a segunda parcela no dia desta publicação, 23 de maio. Caso essa antecipação não tivesse ocorrido, os nascidos em junho receberiam apenas em 02/06.

Conforme definição do Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial é um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus). Já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise. Dessa forma, esse benefício teve ínicio ano passado, porém, por conta da continuidade da pandemia, está sendo pago também em 2021.

Divisão dos pagamentos ocorre por modalidade

Lembrando que os pagamentos são faseados, ou seja, primeiramente ocorre a liberação via app Caixa Tem, para uma usabilidade online. Posteriormente, ocorre essa liberação para saque em espécie.

Por exemplo, os beneficiários que nasceram no mês de Julho recebem o auxílio via app Caixa Tem neste momento, e apenas em 10 de junho poderão sacar o valor. Entretanto, antes da antecipação a data para saque era 24 de junho.

Sendo assim, confira os calendários com as datas anteriores e as atuais referentes aos pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021.

Calendário atualizado de pagamentos referente a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021 para a disponibilidade no aplicativo Caixa Tem

Mês de nascimento do beneficiário

janeiro: 16/5 – não houve alteração

Fevereiro: receberão em 18/5 (data anterior era 19/5)

Março: receberão em 19/5 (data anterior era 23/5)

Abril: receberão em 20/5 (data anterior era 26/5)

Maio: receberão em 21/5 (data anterior era 28/5)

Junho: receberão em 22/5 (data anterior era 30/5)

Julho: receberão em 23/5 (data anterior era 2/6) – (Nascidos em Julho já podem utilizar o valor na modalidade online via pp Caixa Tem)

Agosto: receberão em 25/5 (data anterior era 6/6)

Setembro: receberão em 26/5 (data anterior era 9/6)

Outubro: receberão em 27/5 (data anterior era 11/6)

Novembro: receberão em 28/5 (data anterior era 13/6)

Dezembro: receberão em 30/5 (data anterior era 16/6)

Decerto, os pagamentos são disponibilizados em duas datas, sendo a primeira data para a usabilidade online, através do aplicativo Caixa Tem. Uma vez que a segunda data se refere ao saque do dinheiro em espécie. Por isso, veja o calendário do valor para saques.

