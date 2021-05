Auxílio Emergencial 2021: Pagamento da Segunda Parcela Iniciará Domingo (16 de maio)

Pagamento referente a segunda parcela do auxílio emergencial 2021

A segunda parcela do auxílio emergencial 2021 começará a ser paga a partir de 16 de maio (domingo), de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

O valor será liberado para utilização no aplicativo Caixa Tem para a usabilidade digital. Já para que os nascidos em janeiro possam realizar saques, a disponibilidade do valor será em 8 de junho. No calendário abaixo é possível conferir os pagamentos programados oficialmente pelo governo.

Confira o calendário referente ao pagamento do benefício

Confira o calendário referente ao pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial 2021. Lembrando que o calendário abaixo não vale para inscritos no Bolsa Família, esse está disponível logo a seguir.

Nascidos em: Disponibilidade online/digital Data para saques do auxílio emergencial 2021 Janeiro 16 de maio 8 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 2 de junho 24 de junho Agosto 6 de junho 29 de junho Setembro 9 de junho 1 de julho Outubro 11 de junho 2 de julho Novembro 13 de junho 5 de julho Dezembro 16 de junho 8 de julho

Confira também o Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio

Data de pagamento NIS do contemplado 18 de maio Beneficiários com NIS de final 1 19 de maio Beneficiários com NIS de final 2 20 de maio Beneficiários com NIS de final 3 21 de maio Beneficiários com NIS de final 4 24 de maio Beneficiários com NIS de final 5 25 de maio Beneficiários com NIS de final 6 26 de maio Beneficiários com NIS de final 7 27 de maio Beneficiários com NIS de final 8 28 de maio Beneficiários com NIS de final 9 31 de maio Beneficiários com NIS de final 0

Conforme informações oficiais da CEF (Caixa Econômica Federal)

O valor do benefício varia de acordo com a composição da família:

Se a família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês;

Já se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês;

Além disso, se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

Atendimento ao cidadão

O Ministério da Cidadania disponibiliza um atendimento ao cidadão em seu site oficial. Por meio da Central de Relacionamento você pode solicitar informações e esclarecer suas dúvidas sobre programas e sistemas, além do auxílio emergencial 2021.

A CEF (Caixa Econômica Federal) disponibiliza o telefone 0800 726 0207 para atendimento referente a PIS, Benefícios Sociais, FGTS e Cartão Social.