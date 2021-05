Auxílio emergencial 2021: SAIU valores que o governo pode utilizar

Regras do auxílio emergencial 2021

Algumas regras básicas determinam quem pode receber o auxílio emergencial ou não. Veja abaixo algumas regras para quem receberá o auxílio emergencial em 2021.

Ter renda per capita inferior a meio salário-mínimo (atuais R$ 550);

O valor da renda per capita é calculado pela soma dos ganhos de cada um, dividido pelo número de pessoas que residem no mesmo local;

Possuir renda total inferior a R$ 3.300;

Não ter vínculo empregatício ou não ter recebido há pelo menos três meses;

Microempreendedor Individual (MEI);

Desempregados;

Beneficiários que receberam o auxílio em 2020 e movimentaram os valores;

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor e número de parcelas adequadas para o auxílio emergencial o governo já bateu o martelo e iniciou os pagamentos.

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja:

Pessoa que mora sozinha: recebe R$ 150;

Famílias com mais de uma pessoa e não dirigidas por uma mulher: recebem R$ 175;

Famílias com mães “chefes de família”: recebem R$ 375;

Créditos extraordinários

Não só os valores para benefícios como o auxílio emergencial foram revelados, os gastos extraordinários. De acordo com o balanço os créditos extraordinários da pandemia subiram de R$ 11,748 bilhões para R$ 99,495 bilhões.

Isso foi possível graças a reavaliação das despesas orçamentárias. De acordo com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre 2021, foram cortados R$ 4,8 bilhões no Orçamento de 2021.

Mesmo com estes recursos a mais, ainda não há informações sobre o que será feito e quais ministérios devem receber o dinheiro. Muitos deles se viram com problemas diante de cortes orçamentários.

A divulgação de quais os ministérios devem receber o dinheiro não deve acontecer de imediato. De acordo com o secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal, “isso ficará para um segundo momento”.