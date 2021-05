Auxílio Emergencial 2021: VEJA quais grupos receberão nesta semana

A Caixa Econômica Federal iniciou, no último domingo (06), os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. A distribuição foi para os beneficiários nascidos em janeiro.

O pagamento se estenderá para mais quatro grupos no decorrer desta semana, os nascidos em fevereiro, março, abril, maio e junho. Entre os valores que serão concedidos estão R$ 150, R$ 250 e R$ 375, conforme a composição familiar.

Os benefícios serão depositados na conta poupança social digital do Caixa Tem. O dinheiro poderá ser movimentado no aplicativo para pagar contas ou realizar compras online, utilizando o cartão de débito virtual.

O Governo Federal decidiu antecipar a segunda parcela do auxílio na última semana. Agora, todos os beneficiários do programa, exceto os inscritos no Bolsa Família, terão os calendários de depósitos e saques antecipados.

Confira os calendários atualizados a seguir:

Calendário

Nascidos em Antigo calendário NOVO calendário Janeiro 16 de maio 16 de maio Fevereiro 19 de maio 18 de maio Março 23 de maio 19 de maio Abril 26 de maio 20 de maio Maio 28 de maio 21 de maio Junho 30 de maio 22 de maio Julho 02 de junho 23 de maio Agosto 06 de junho 25 de maio Setembro 09 de junho 26 de maio Outubro 11 de junho 27 de maio Novembro 13 de junho 28 de maio Dezembro 16 de junho 30 de maio

Calendário de saques e transferências da segunda parcela

Nascidos em Antigo calendário NOVO calendário Janeiro 08 de junho 31 de maio Fevereiro 10 de junho 01 de junho Março 15 de junho 02 de junho Abril 17 de junho 04 de junho Maio 18 de junho 08 de junho Junho 22 de junho 09 de junho Julho 24 de junho 10 de junho Agosto 29 de junho 11 de junho Setembro 01 de julho 14 de junho Outubro 02 de julho 15 de junho Novembro 05 de julho 16 de junho Dezembro 08 de julho 17 de junho

