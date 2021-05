Auxílio emergencial com 2ª parcela antecipada; confira as datas

A segunda parcela do auxílio emergencial já está sendo paga antecipadamente aos cidadãos inscritos via aplicativo, site e CadÚnico. Sendo assim, todos os beneficiários receberão a mesma parcela no mesmo mês.

O calendário para saques em espécie e transferências também será adiantado. Vale ressaltar que a antecipação não inclui os inscritos do Bolsa Família. Para este grupo, o calendário de pagamentos permanece o mesmo.

Calendário antecipado

Veja como ficou o calendário de depósitos e saques após a atualização decorrente da antecipação:

Calendário de depósito em conta poupança social digital

Nascidos em Antigo calendário NOVO calendário Janeiro 16 de maio 16 de maio Fevereiro 19 de maio 18 de maio Março 23 de maio 19 de maio Abril 26 de maio 20 de maio Maio 28 de maio 21 de maio Junho 30 de maio 22 de maio Julho 02 de junho 23 de maio Agosto 06 de junho 25 de maio Setembro 09 de junho 26 de maio Outubro 11 de junho 27 de maio Novembro 13 de junho 28 de maio Dezembro 16 de junho 30 de maio

Calendário de saques

Nascidos em Antigo calendário NOVO calendário Janeiro 08 de junho 31 de maio Fevereiro 10 de junho 01 de junho Março 15 de junho 02 de junho Abril 17 de junho 04 de junho Maio 18 de junho 08 de junho Junho 22 de junho 09 de junho Julho 24 de junho 10 de junho Agosto 29 de junho 11 de junho Setembro 01 de julho 14 de junho Outubro 02 de julho 15 de junho Novembro 05 de julho 16 de junho Dezembro 08 de julho 17 de junho

Calendário do Bolsa Família

Inscritos NIS 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela NIS de final 1 16 de abril 18 de maio 17 de junho 19 de julho NIS de final 2 19 de abril 19 de maio 18 de junho 20 de julho NIS de final 3 20 de abril 20 de maio 21 de junho 21 de julho NIS de final 4 22 de abril 21 de maio 22 de junho 22 de julho NIS de final 5 23 de abril 24 de maio 23 de junho 23 de julho NIS de final 6 26 de abril 25 de maio 24 de junho 26 de julho NIS de final 7 27 de abril 26 de maio 25 de junho 27 de julho NIS de final 8 28 de abril 27 de maio 28 de junho 28 de julho NIS de final 9 29 de abril 28 de maio 29 de junho 29 de julho NIS de final 0 30 de abril 31 de maio 30 de junho 30 de julho

Antecipação das próximas parcelas

Durante o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial em abril, a Caixa Econômica Federal anunciou que poderia antecipar o pagamento das próximas parcelas do benefício este ano.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a possibilidade de antecipar o calendário de pagamentos se deve a maneira ao qual os beneficiários estão utilizando o dinheiro concedido pelo programa. Ele diz que, se os contemplados continuarem a movimentar o benefício de maneira virtual no Caixa Tem, a Caixa pode antecipar o pagamento do auxílio.