Auxílio Emergencial de Minas Gerais será pago em parcela única

O Governo do Estado de Minas Gerais anunciou mais alguns detalhes sobre o pagamento do novo Auxílio Emergencial estadual. Agora a novidade é que o benefício será pago em parcela única no próximo mês de agosto para as famílias mais pobres do estado.

Isso quer dizer portanto que todo mundo que receber o dinheiro vai pegar a quantia de uma vez só. Ainda não há uma data exata para que este pagamento aconteça. Também não se sabe oficialmente se haverá uma espécie de escalonamento nesses repasses para evitar filas.

O que se sabe de fato é que será um pagamento no valor de R$ 600. O Governo poderia optar por pagar esse valor em duas ou até três parcelas. No entanto, o Governador do Estado, Romeu Zema (NOVO) preferiu pagar o montante todo de uma vez. É portanto um sistema diferente do que a maioria dos outros estados fizeram.

Falando em Romeu Zema, o Governador mineiro estava enfrentando uma grande pressão para que ele sancionasse o projeto com mais rapidez. No entanto, ele só fez isso na última sexta-feira (21). E a publicação no Diário Oficial do Estado só aconteceu no sábado (22).

Quem recebe?

De acordo com o próprio Governo do Estado, a ideia é fazer os pagamentos para pessoas que estão em situação de extrema pobreza. São mineiros que recebem portanto uma renda mensal de até R$ 89 de maneira per capita. A Secretaria vai fazer essa análise através dos dados do Cadúnico.

Depois do Auxílio do Governo Federal

Não foi à toa que o Governo de Minas Gerais escolheu o mês de agosto para fazer o repasse desse auxílio. É que seria portanto o mês que sucederia o fim do benefício emergencial do Palácio do Planalto. Então o programa estadual poderia acabar servindo como um complemento para essas pessoas que estão passando por dificuldades.

No entanto, há um problema em toda essa questão. É que o Governo Federal está discutindo neste momento a possibilidade de uma prorrogação do seu benefício. Dessa forma, o auxílio não acabaria mais em julho, e sim no próximo mês de novembro.

O Governo de Minas não se manifestou sobre essa possibilidade. Não se sabe, por exemplo, se o pagamento do auxílio estadual está condicionado ao fim dos repasses do benefício do Planalto. Se sim, pode ser que o programa do estado só saia em dezembro. No entanto, fontes dizem que o mais provável é que o dinheiro passe por uma liberação em agosto mesmo.

Benefícios nos estados

Com esse pagamento, o estado de Minas Gerais vai sair do seleto grupo de estados que ainda não estão pagando o Auxílio Emergencial estadual. De acordo com as informações oficiais, cerca de 19 estados e o Distrito Federal estão pagando, ou pelo menos irão começar a pagar, alguma ajuda para os mais pobres.

O Presidente Jair Bolsonaro não gosta nada desta história. Em mais de uma ocasião, o chefe do executivo disse que não concorda com esses pagamentos pelos governos regionais. De acordo com ele, esse dinheiro poderia ajudar a criar cidadãos dependentes do estado.