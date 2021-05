Auxílio Emergencial: SAIU o calendário de pagamentos desta semana; veja as datas

A Caixa Econômica Federal deu início aos pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Desde o último domingo (16), os beneficiários estão tendo as quantias depositadas na conta poupança social digital do Caixa Tem.

No decorrer desta semana, os pagamentos serão para os nascidos em janeiro (dia 16), fevereiro (dia 18), março (dia 19), abril (dia 20), maio (dia 21) e junho (dia 22).

Vale salientar que a antecipação dos calendários de depósito e saques e transferências só é válida para o grupo de beneficiários que foram contemplados através da inscrição pelos canais virtuais ou CadÚnico. Os segurados do Bolsa Família, permanecem com o calendário inalterado.

Além disso, cabe lembrar que o valor do benefício pode variar conforme a composição familiar. Desta forma, as famílias compostas por um único membro recebem R$ 150; as famílias compostas por um casal e filhos recebem R$ 250; e as famílias gerenciadas por mães solteiras recebem R$ 375.

Contudo, o Ministério da Cidadania estabeleceu que somente um membro por família seria contemplado com o benefício. Confira a seguir o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial devidamente atualizado:

Calendário da segunda parcela do Auxílio Emergencial

Mês de nascimento Data de pagamento do auxílio na conta poupança digital Data para o saque em espécie Janeiro 16 de maio 31 de maio Fevereiro 18 de maio 1 de junho Março 19 de maio 2 de junho Abril 20 de maio 4 de junho Maio 21 de maio 8 de junho Junho 22 de maio 9 de junho Julho 23 de maio 10 de junho Agosto 25 de maio 11 de junho Setembro 26 de maio 14 de junho Outubro 27 de maio 15 de junho Novembro 28 de maio 16 de junho Dezembro 30 de maio 17 de junho

