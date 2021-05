Auxílio Emergencial: Segunda parcela vai começar; Confira calendários

O pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial começa em 16 de maio para o público geral, e em 18 de maio para os beneficiários do programa Bolsa Família. Todavia, é importante destacar que nem todos que receberam a primeira parcela do auxílio têm garantia de receber a segunda parte.

Isso se deve ao fato de que a Dataprev irá refazer a checagem de dados a cada nova parcela do Auxílio Emergencial, assim como ocorrido no ano passado, a critério de garantir que quem já recebeu uma cota continue se enquadrando nos requisitos para receber as demais.

Os pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial vão até 16 de junho para os cadastrados no CadÚnico, site ou aplicativo, sendo liberados conforme a data de nascimento. Para quem recebe o Bolsa Família, a segunda parcela do Auxílio Emergencial será paga até dia 31 de maio, conforme o número final do NIS.

Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o calendário de saques da segunda parcela para o público geral segue como programado (8 de junho a 8 de julho), mas a antecipação pode ocorrer como na primeira parcela. Vale lembrar que para os participantes do programa Bolsa Família as datas dos depósitos e saques são as mesmas.

Calendário da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021

Para o público geral, o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial atenderá aos seguintes critérios:

Nascidos em Data do depósito em conta Data para saques e transferências janeiro 16 de maio 8 de junho fevereiro 19 de maio 10 de junho março 23 de maio 15 de junho abril 26 de maio 17 de junho maio 28 de maio 18 de junho junho 30 de maio 22 de junho julho 2 de junho 24 de junho agosto 6 de junho 29 de junho setembro 9 de junho 1º de julho outubro 11 de junho 2 de julho novembro 13 de junho 5 de julho dezembro 16 de junho 8 de julho

Calendário para participantes do Bolsa Família

Para os participantes do Bolsa Família, o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial atenderá aos seguintes critérios:

Data de pagamento Número final do NIS 18 de maio 1 19 de maio 2 20 de maio 3 21 de maio 4 24 de maio 5 25 de maio 6 26 de maio 7 27 de maio 8 28 de maio 9 31 de maio 0

Regras para receber o Auxílio Emergencial em 2021

As regras para ser aprovado e continuar recebendo o Auxílio Emergencial este ano sofreram algumas alterações. Anteriormente, em 2020, não havia limite de renda total para as famílias e a renda per capita máxima era de um salário mínimo e meio. Ao passo que este ano as rendas na família foram limitadas a 3 salários mínimos (R$3.300) e meio salário mínimo (R$550) para renda per capita.

O valor das parcelas do Auxílio Emergencial também foi atualizado em 2021. Agora o valor das parcelas é de R$250, com exceção de quem mora sozinho, que receberá R$150, e de mulheres chefes de família, que receberão R$375.

Para saber se você poderá receber o benefício basta acessar a lista de aprovados para a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021 no Portal de Consultas da Dataprev.