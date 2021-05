Avantia recruta profissionais de diversos níveis

Está em busca de uma oportunidade no mercado de tecnologia? Esta pode ser a sua chance, já que a Avantia, empresa integradora de soluções de tecnologia para a área de segurança eletrônica, análise inteligente de vídeo e infra de TI, está com vagas abertas.

As oportunidades são para atuação em sua sede, localizada na cidade de Recife, Pernambuco. Há chances para especialistas de diversos níveis, nos cargos de DevOps Pleno, Analista de testes, desenvolvedor fullstack, analista de testes, operador de videomonitoramento, analista de projetos digitais, estagiário de Tecnologia, jovem aprendiz, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa afirma que está em busca de pessoas sem fronteiras, com garra e determinação para inovar, aprender, se divertir e cuidar das pessoas. Não foram informados detalhes sobre salários e benefícios.

Conhecida por utilizar a Inteligência Artificial para extrair informações de imagens que permitem melhorar os processos, aumentar a segurança e reduzir os custos, a Avantia, que está há 20 anos no mercado, segue na vanguarda da inovação, acompanhando sempre as oportunidades, tendências e novas tecnologias que surgem em todo o mundo.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a página de Carreiras da empresa para cadastrar seu currículo. As etapas de seleção podem variar conforme necessidade e cargo.

