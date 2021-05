Ayrton Senna: 27 anos sem Ayrton Senna; ex-piloto recebe homenagens pelo mundo

Após 27 de sua morte, o ídolo Ayrton Senna segue recebendo muitas homenages, até mesmo de pessoas que nunca viram o ex-piloto brasileiros nas pistas. E neste 1º de maio, o mundo reconhece o legado deixado pelo ídolo.

Hoje (1), completa 27 anos que Ayrton Senna nos deixou, mas as homenagens não param, inclusive, ele irá receber homenagens, até de quem nunca o assistiu nas corridas. Uma dessas homenagens Entre eles, o piloto Ricardo Gracia Filho que, aos 16 anos, tem o tricampeão como exemplo. O jovem usa em seu capacete o selo “Ayrton Senna Sempre”, nas provas em que participa na temporada do kart de 2021.

Ricardo Gracia vai correr a temporada com um selo no capacete em homenagem ao tricampeão (Foto: Rios Comunicação / Divulgação)



Outra homenagem, vem do artista plástico Cainã Gartner, que criou a “Luva Senna Victory”. Uma escultura em madeira, que celebra as 41 vitórias do brasileiro na F1 e tem tiragem limitada a 41 unidades. O artista se diz muito feliz em transformar, mais uma vez, o legado do Senna em arte.

“Tenho certeza que com esse trabalho, o primeiro de uma campanha especial em parceria com Senna Brands. Iremos emocionar os fãs e ainda eternizar essa trajetória ímpar por meio da arte, passando de geração em geração”, diz.

“Luva Senna Victory” , do artista plástico Cainã Gartner (Foto: Senna Brands/Divulgação)



Este ano ainda deverá ter uma série de outras homenagens a Ayrton Senna, cujo tricampeonato mundial da Fórmula 1, conquistado em Suzuka, completa 30 anos em 2021. Na transmissão deste sábado, a família Senna será representada pela compositora musical e artista visual Paula Senna Lalli, sobrinha do ex-piloto.

