Ayrton Senna | Banda californiana relembrou Ayrton Senna da Silva em suas redes sociais. Neste sábado (1), completou 27 anos da morte do ídolo brasileiro 

Banda californiana relembrou Ayrton Senna da Silva em suas redes sociais. Neste sábado (1), completou 27 anos da morte do ídolo brasileiro; ex-piloto da Fórmula 1 foi tricampeão do mundo e é até hoje lembrado e homenageado.

Neste sábado, completou 27 anos que Ayrton Senna nos deixou, e o perfil da banda de rock Guns´n Roses compartilhou uma foto de Senna nas redes sociais, com a seguinte legenda: “27 anos hoje”.

A homenagem, que foi compartilhada no final da tarde de sábado, ultrapassou as 110 mil curtidas e diversos comentários de fãs de Ayrton Senna.

Senna nasceu em 21 de março de 1960 e foi tricampeão mundial de Fórmula 1, a categoria mais cultuada do automobilismo mundial. No dia 1 de maio de 1994, Senna faleceu em um trágico acidente, durante a realização do Grande Prêmio de San Marino, realizado em Ímola (Itália), quando bateu seu carro na curva “Tamborello”.