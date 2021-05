B. Romero, Meza, Paredes e mais 7: Covid-19 complica Defensa contra o Verdão e Beccacece amarga 10 baixas em revanche VS Abel

O Verdão começou sua jornada pelo tri da Libertadores com o pé direito. A equipe de Abel Ferreira conhece bem a competição e teve um excelente início nestes primeiros jogos da fase de grupos.









O Defensa y Justicia, adversário do Palmeiras na próxima rodada da competição e rival na Recopa, registrou um novo surto de Covid-19 em seu elenco. Os argentinos informaram que cinco jogadores do grupo testaram positivo para o vírus nesta última 5ª feira (29).

Os testes foram realizados no dia seguinte da vitória do time de Beccacece sobre o Universitário, do Peru, na última 4ª (28). Testaram positivo: Enzo Fernández, Eugenio Isnaldo, Lautaro Escalante, Tomás Martinez e Lautaro Amadé.

Foto: Juan Mabromata – Pool/Getty Images



Além dos casos registrados nesta semana, Carlos Rotondi, Fernando Meza, Franco Paredes, Nicolás González e o artilheiro Braian Romero já haviam sido confirmados como baixas, também infectados pelo vírus. Sendo assim, o Defensa deve reencontrar o Verdão com um time ‘remendado’ e cheio de desfalques, totalizando 10 baixas pelo novo Coronavírus.

Quatro deles foram titulares na Recopa: Rotondi, Meza, Fernández e Romero. Adonis Frías, zagueiro da equipe, não teme enfrentar o Verdão sem a maioria dos jogadores: “O Defensa é o time dos milagres, que sempre consegue uma façanha”.