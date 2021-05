Babu Santana mostra novo visual na web: ‘Meu cabelo tem poder, o pai tá on’

Babu Santana surpreendeu seus seguidores ao surgir neste sábado com um novo visual na web. O cantor, ator e ex-BBB, um dos destaques da edição de 2020 do reality show, apareceu com tranças no cabelo e a cabeça raspada nas laterais. Além do figurino cheio de estilo. “Meu cabelo tem poder, o pai tá on, e de visual novo”, escreveu ele ao postar os registros da mudança.

Babu Santana viu sua vida se transformar desde sua participação no “BBB 20”. Fechou contrato com a Globo, viu a oferta de trabalhos aumentar e também adotou novos hábitos.

O ator vem perdendo peso e diz que conseguiu se livrar do vício do cigarra. Recentemente, ele mudou ainda seu estado civil, com o fim do namoro de quatro anos com a influenciadora Tatiane Melo.



Veja o novo visual de Babu: