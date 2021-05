Bahia 3 x 0 Santos – Peixe sofre apagão e leva 3 em 7 min na estreia

Brasileiro

Bahia 3 x 0 Santos – Peixe sofre apagão e leva 3 em sete minutos na estreia



O time paulista já liga o alerta para a sequência do Campeonato Brasileiro

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 29 (AFI) – Com direito a um segundo tempo para se esquecer, o Santos estreou no Campeonato Brasileiro com a derrota, por 3 a 0, frente ao Bahia, na noite deste sábado, no estádio Pituaçu. O resultado aumenta a pressão em cima do técnico Fernando Diniz, que nem chegou e já viu o time ser eliminado na primeira fase do Paulistão e da Copa Libertadores da América.

O Santos fez um bom primeiro tempo e teve chances de sair na frente do placar. Mas sofreu um apagão no início da etapa complementar e viu o Bahia fazer três gols em sete minutos. O time paulista ainda tentou reagir, mas terá que buscar a reabilitação apenas na próxima rodada.

Veja os Gols e Melhores Momentos

EQUILIBRADO!

O equilíbrio foi predominante na primeira etapa. O Bahia foi quem começou melhor e criou a primeira oportunidade de gol. Gilberto recebeu belo passe a ajeitou para Thaciano mandar para fora. Gilberto também teve grande chance de marcar, porém, pegou mal, de cabeça, e jogou para fora.

O Santos igualou as ações e chegou com Lucas Braga e Marinho. A melhor chance, porém, foi com Jean Mota. O meia aproveitou a sobra do goleiro adversário para soltar a bomba, pela linha de fundo. A partir daí o jogo caiu de produção e foi ganhar em emoção nos minutos finais do primeiro tempo.

Bahia bate o Santos no Pituaçu. Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Rodriguinho apareceu entre os zagueiros, saiu de frente para João Paulo, mas jogou rente à trave. A resposta foi com Marinho. Após bela troca de passe, o atacante da equipe alvinegra exigiu grande defesa do goleiro Mateus Claus.

SÓ DEU TRICOLOR!

No segundo tempo, o Bahia foi dominante. Antes mesmo do primeiro minuto, Rossi aproveitou um corte errado de Pará para recuperar a bola e jogou para Thaciano, dentro da pequena área, fazer 1 a 0.

A dobradinha funcionou de novo aos três. Rossi foi acionado na direita, passou por Luan Peres e rolou para trás. Thaciano chegou batendo para fazer o segundo. O terceiro foi aos sete. Renan Guedes lançou Juninho, que cabeceou para o fundo das redes.

Em vantagem, o Bahia deu a posse de bola para o Santos e foi administrando o resultado. O time paulista lutou, esboçou uma pressão e até tentou diminuir em bicicleta de Marinho, mas acabou sendo derrotado na estreia.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Ceará no sábado, às 19h, na Vila Belmiro, em Santos. No mesmo dia, às 21h, o Bahia visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.