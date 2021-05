Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Bahia pega ‘primo’ do Manchester City ainda sonhando com vaga



Já eliminado, o Corinthians cumpre tabela contra o River Plate-PAR, na Neo Química Arena, às 21h30

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 25 (AFI) – Ainda com chances de classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia entrará em campo nesta quarta-feira (26) precisando vencer o Montevideo City Torque e ainda torcer por uma combinação de resultados para conseguir avançar à próxima fase.

Já eliminado, o Corinthians cumpre tabela contra o River Plate-PAR, na Neo Química Arena, às 21h30. A sexta e última rodada será aberta nesta terça-feira com cobertura total do Placar Futebol Interior.

CENÁRIO

Foto: Divulgação / Bahia

Terceiro colocado do Grupo B, o Bahia entrará em campo em Pituaçu, a partir das 19h15 desta quarta-feira precisando de uma combinação de resultados para avançar às oitavas da Copa Sul-Americana.

Terceiro colocado, o Tricolor precisa superar o vice-líder Montevideo City Torque, que tem os mesmos oito pontos e torcer para que o Independiente seja derrotado pelo Guabirá.

Líder, com 11 pontos conquistados, o time argentino se classifica à próxima fase com um simples empate ou, em caso de derrota, com um empate entre Montevideo e Bahia. Caso o Bahia vença e o Independiente seja derrotado pelo lanterninha Guabirá, que ainda não pontuou, também nesta quarta-feira, às 19h15, na Argentina, empataria no número de pontos com os argentinos, mas teria vantagem no saldo de gols.

OUTROS JOGOS

A sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana ainda contará com mais quatro partidas disputadas nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30. Pelo Grupo E, Corinthians e River Plate-PAR se enfrentam em São Paulo, com o time paulista já eliminado e os paraguaios brigando pela vaga com o Penarol, que joga no mesmo horário, diante do Sport Huancayo, fora de casa.

Os outros dois jogos também acontecerão a partir das 21h30, pelo Grupo A. Enquanto o líder Rosario Central pega o 12 de Octubre no Florencio Sola, o Huachipato, que ainda sonha com a classificação, pega o San Lorenzo, no Viña del Mar.

REGULAMENTO:

Na fase de grupos são 32 clubes separados em oito grupos com quatro times cada. Em jogos de ida e volta dentro das próprias chaves, o líder de cada chave avançará. Os classificados pegarão os terceiros colocados da Libertadores nas oitavas de final.

Das oitavas de final até as semifinais serão jogos de ida e volta, com gol qualificado. A final será disputada em partida única e campo neutro.