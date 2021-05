Bahia recebe lote com 351.750 mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz

Um novo carregamento com vacinas da AstraZeneca/Fiocruz chegou à Bahia na manhã desta quarta-feira (26). Foram recebidas 351.750 doses do imunizante que, após a conferência da Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), serão encaminhadas para municípios do interior baiano ainda nesta quarta.

As vacinas serão levadas para as regionais de saúde em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador. Após a chegada nas regionais, as doses serão distribuídas para todos os seus municípios de abrangência

Segundo a coordenadora de Imunização da Sesab, Vânia Vanden Broucke, este lote deve ser utilizado para aplicação da primeira dose. “As aeronaves devem decolar hoje a partir das 13h e esta remessa é para a primeira dose. Neste momento, estamos dando continuidade à conclusão de esquemas vacinais com outros lotes já distribuídos”.

As doses serão remetidas aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses recebidas anteriormente. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o Estado.

Com a nova carga desta manhã, a Bahia chega ao total de 6.372.270 doses de vacinas recebidas, sendo 3.035.800 da Coronavac, 3.200.750 AstraZeneca/Oxford e 135.720 da Pfizer.



Capital

Ainda de acordo com a coordenadora Vânia, neste lote da AstraZeneca não serão destinadas doses para Salvador. Ela explica que um novo lote da vacina da Pfizer, com 37.440 doses, deve chegar até o final da tarde desta quarta-feira (26) e será direcionado, exclusivamente, para a capital baiana.