Bahia recebe novo lote com mais de 297 mil doses da vacina nesta terça-feira (18)

A Bahia recebeu um novo lote com mais de 297 mil doses de vacina contra covid-19, nesta terça-feira (18). De acordo com o G1 Bahia, os imunizantes chegaram ao estado em um voo comercial, que posou no aeroporto de Salvador.

Foto: Reprodução

Conforme informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 246.300 doses são da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz e 51 mil são da CoronaVac, produzida pelo Butantan. Todas as vacinas deste lote serão para a aplicação da segunda dose, completando o esquema vacinal de quem já recebeu a primeira.