Bahia Rural apresenta programa especial sobre a produção de café no estado

A Bahia, além de ser a terra dos mil e um encantos, também é a terra do café. Neste domingo (30), o programa Bahia Rural, da TV Bahia, inicia uma série especial para acompanhar a colheita de café em algumas regiões do estado. As reportagens irão ao ar nos próximos 4 domingos.

Foto: divulgação/TV Bahia



A primeira reportagem que irá ao ar no dia 30 de maio vai mostrar de perto da produção do “Café Verde” do Oeste. Produzido por agricultores de 11 municípios da região oeste do estado, o “Café Verde” está no seleto mapa de Indicação Geográfica do Brasil, que reúne produto com características próprias e qualidades peculiares.

Afinal o que este grão tem de tão especial? A equipe do Bahia Rural mostra como o grão é produzido, a tecnologia utilizada e a importância da produção na geração de emprego nesta região oeste do estado.

Foto: Divulgação/TV Bahia



Nas outras reportagens da série, o Bahia Rural vai mostrar também a produção dos cafés do Planalto da Conquista, os cafés atlânticos no sul da Bahia e os cafés especiais das terras mais altas da Chapada Diamantina, região central do estado.

A Bahia é um dos maiores produtores de grãos do Brasil e vem se consolidando também com grande produtora de cafés especiais, grãos inclusive premiados no mundo inteiro.