SUL-AMERICANA: Bahia tem duelo pela classificação; RB Bragantino tenta seguir vivo



Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a competição tem cobertura completa pelo Portal Futebol Interior

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Três partidas abrem as disputas da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (18), e dois brasileiros estarão em campo. Enquanto o Bahia tem um duelo direto contra o Independiente-ARG na briga pela classificação no Grupo B, o Red Bull Bragantino visita o Talleres-ARG para seguir com chances de avançar no Grupo G.

Ainda invicto dentro da competição internacional, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, o Bahia aparece na liderança do Grupo B com oito pontos. Exatamente a mesma pontuação do rival da noite desta terça, que é segundo. Por isso, quem vencer a partida que será disputada às 19h15, em Avellaneda, em Buenos Aires, irá encaminhar a sua classificação e complicará o outro.

Já o Red Bull Bragantino vive uma situação um pouco mais complicada. Com seis pontos ganhos, o time paulista aparece na vice-liderança do Grupo G e precisa vencer para seguir na briga, caso tropece estará praticamente eliminado. Também na Argentina, o RBB visita o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, às 21h30. O rival é terceiro com cinco, enquanto a chave é liderada pelo Emelec com sete.

SEQUÊNCIA DA RODADA E MODO DE DISPUTA

A quinta rodada segue sendo disputada com vários jogos entre quarta (19) e quinta-feira (20). Dentre os brasileiros, os destaques ficam para o Grêmio que tenta manter os 100% de aproveitamento no Grupo H, mesmo com a classificação já garantida e para o Corinthians, que eliminado, cumprirá tabela contra o Sport Huancayo, na Neo Química Arena.

Após os jogos de ida e volta dentro dos próprios grupos, apenas o líder de cada chave avançará às oitavas de final. Os classificados vão enfrentar os terceiros colocados da Libertadores.