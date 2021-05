Bahia vence o Ceará nos pênaltis e é campeão da Copa do Nordeste

A final da Copa do Nordeste entre Ceará x Bahia foi emocionante. O Tricolor precisava reverter um placar adverso de 1 x 0 do primeiro confronto. E conseguiu. Com Rodriguino e Gilberto, o Bahia fez 2 x 0, e acabou levando um tento do Vozão no fim do segundo tempo, com Jael, levando a decisão para os pênaltis.

O Bahia chegou ao primeiro gol após um pênalti ser marcado pelo VAR que revelou um desvio da bola na mão de Luiz Otávio dentro da área. Rodriguinho bateu e marcou. Minutos depois, Gilberto ampliou para o Tricolor, no contra-ataque após receber um passe do capitão da equipe. O Ceará descontou quase no fim da partida, com Jael. Título decidido nos pênaltis.

Nos pênaltis, o Bahia se deu melhor e venceu por 4 x 2, tirando a invencibilidade do Ceará que já durava 23 jogos na Copa do Nordeste. Após o título do Tricolor, houve confusão no gramado da Arena Castelão e seguranças e políciais tiveram que serentrar para acalmar os ânimos dos jogadores.