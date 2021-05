Brasileiro

Bahia x Santos – Para apagar as frustações nos torneios internacionais



O Esquadrão foi eliminado na Copa Sul-Americana e o Peixe se despediu da Libertadores

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 28 (AFI) – Para apagarem os fracassos que tiveram nas competições internacionais no meio de semana, Bahia e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 20 horas, no Pituaçu, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia chegou na última rodada da Sul-Americana com chances de classificação para as oitavas de final, mas perdeu para o Montevideu City Torque-URU, por 4 a 2, em casa, e terminou na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos.

Situação parecida passou o Santos, que perdeu para o Barcelona-EQU, por 3 a 1, no Equador, e foi eliminado na Copa Libertadores ao ficar na terceira colocação do Grupo C, com seis pontos. O Peixe, porém, vai entrar nas oitavas de final da Sul-Americana.

NOVIDADES NO BAHIA

Contra o Santos, o técnico Dado Cavalcanti tem as voltas importantes do volante Juninho e do artilheiro Gilberto, que desfalcaram o Bahia na última quarta-feira, contra o Montevideu City Torque-URU. A derrota por 4 a 2, em casa, decretou a eliminação do Bahia na Copa Sul-Americana.

Bahia busca volta por cima após eliminação na Sul-Americana (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Por outro lado, Dado Cavalcanti tem o desfalque do lateral-direito Nino Paraíba, que foi suspenso preventivamente por 30 dias pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela confusão generalizada na final da Copa do Nordeste. O julgamento está marcado para a próxima quarta-feira.

BOAS NOTÍCIAS

Fernando Diniz comandou o último treinamento antes da partida nesta sexta-feira já em território baiano. A principal novidade é a presença do atacante Marinho, que desfalcou o Santos no Equador porque não estava 100% recuperado de uma lesão na coxa direita.

Mas as boas notícias não param por aí. Fernando Diniz tem ainda os retornos do volante Alison e do meia Jean Mota, que cumpriram suspensão na despedida da Libertadores. Reforços para o Brasileirão, o lateral-esquerdo Moraes e o atacante Marcos Guilherme estão regularizados e à disposição do treinador santista.