Baiano

BAIANO: Atlético Alagoinhas vence Bahia de Feira e é campeão inédito!



Carcará saiu atrás, mas, com frieza, buscou a virada e garantiu a conquista de sua primeira taça no Campeonato Baiano

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Feira de Santana, BA, 23 (AFI) – Em uma decisão repleta de emoção, o Atlético Alagoinhas saiu atrás, mas foi forte e garantiu o seu primeiro título do Campeonato Baiano. Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Carcará venceu o Bahia de Feira por 3 a 2. Com isso, o clube garantiu a conquista inédita da taça estadual.

TREMENDÃO NA FRENTE!



Fazendo valer o seu mando de campo, o Bahia de Feira partiu para cima do Atlético Alagoinhas. O Carcará, por outro lado, fazia uma marcação eficiente e levava perigo nos contra-ataques. Aos 19 minutos, o marcador foi aberto. Após cobrança de escanteio, Iran marcou contra e abriu o placar para o Tricolor de Feira.



DE VIRADA



O tento, contudo, não abateu o Carcará e o zagueiro Iran. Vilão até o momento, o zagueiro teve a sua redenção aos 24 minutos. Após cobrança de falta de Dionísio, ele desviou de cabeça e deixou tudo igual. No fim da primeira etapa, veio a virada. Aos 44 minutos, Wesley desviou com a mão um chute de Dionísio e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ronan marcou.

Na volta dos vestiários, o panorama seguiu inalterado. Atrás no placar, o Bahia de Feira foi para cima. O Atlético, por sua vez, explorava os contra-ataques. Aos 15, veio um dos lances decisivos da segunda etapa. Gilmar, atleta visitante, levou o segundo amarelo e foi expulso. O vermelho, por sua vez, não abateu os visitantes. Aos 29, Dionísio aproveitou belo passe e fez o terceiro.

Atlético Alagoinhas vence Bahia de Feira e é campeão do Campeonato Baiano (Foto: Divulgação / Atlético Alagoinhas)

EMOÇÃO NO FIM!



Com um jogador a mais e precisando de dois gols, o Tremendão foi para cima nos minutos finais. Aos 33, veio a primeira grande chance: Diones chutou a queima-roupa e viu Fábio Lima operar um milagre. Aos 45, o placar final foi selado: após saída errada de Fábio Lima, Marcone Pelé diminuiu. Com o 3 a 2 confirmado nos minutos finais, o Carcará comemorou o título.



PRIMEIRO TÍTULO

A vitória diante do Bahia de Feira garante ao Atlético Alagoinhas a sua primeira conquista do Campeonato Baiano. Fundado em 1970, o Carcará havia conquistado a segunda divisão estadual em 2018. No último estadual, o Carcará de Alagoinhas também chegou a disputar a final, mas acabou perdendo o título nos pênaltis para o Bahia. Neste ano, a taça veio.

VAGAS NACIONAIS



Campeão estadual, o Atlético Alagoinhas garantiu presença nas Copas do Nordeste e do Brasil de 2022. Por também ter tido uma das melhores campanhas dos clubes não divisionados, o Carcará também conquistou uma vaga na Série D do ano seguinte. Vice-campeão, o Bahia de Feira estará na Copa do Brasil e na Série D do próximo ano.