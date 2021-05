BAIANO: Em duelo frenético, Atlético e Bahia de Feira empatam

Baiano

BAIANO: Em duelo com final frenético, Atlético Alagoinhas e Bahia de Feira empatam



Placar permaneceu zerado até os últimos minutos de jogo, quando os times fizeram quatro gols e ficaram no 2 a 2

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Alagoinhas, BA, 16 (AFI) – Em um duelo marcado por um final frenético, Atlético Alagoinhas e Bahia de Feira empataram o jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Após o zero a zero permanecer no placar até os 30 minutos da segunda etapa, os clubes ficaram no 2 a 2. Com isso, o título segue em aberto e será decidido no próximo domingo, na Arena Cajueiro.

LENTO…



Mesmo jogando fora de casa, o Bahia de Feira impôs uma forte marcação e dificultou as ações do Atlético Alagoinhas no início de jogo. Apesar disso, a pressão na marcação do Tremendão não foi traduzida em poderio ofensivo e chances. Com isso, o duelo permaneceu morno durante os 45 minutos iniciais e foi para o intervalo zerado.



Na volta dos vestiários, o panorama mudou. Dispostos a construir uma vantagem para o duelo de volta, os clubes partiram para cima e começaram a oferecer espaços. O placar, contudo, só foi movimentado após os trinta minutos, quando os clubes assumiram um ritmo frenético e fizeram quatro gols.

Bahia de Feira e Atlético Alagoinhas empatam pelo Campeonato Baiano (Foto: Marivaldo Júnior / Atlético Alagoinhas)

FRENÉTICO!

Aos 31, Thiaguinho dominou bonito e rolou a bola para Jarbas fazer o primeiro gol do Bahia de Feira e deixar o Tremendão na frente. Quatro minutos depois, Tico derrubou Robert na área e o VAR acionou o árbitro central.

Após seis minutos de análise, o juiz do jogo confirmou a penalidade em favor do Atlético. Na cobrança, Ronan empatou. Quando o 1 a 1 parecia confirmado, aos 56, Adriano fez o segundo dos visitantes. Na saída de bola, porém, Ronan acertou o ângulo de Jean e voltou a deixar tudo igual e em aberto para o jogo da volta.

GRANDE FINAL



Atlético Alagoinhas e Bahia de Feira voltarão a campo no próximo domingo (23) para a disputa da grande final do Campeonato Baiano. O duelo decisivo será realizado às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O vencedor da partida conquistará a taça de campeão estadual em 2021. Novo empate, por sua vez, forçará a decisão nas cobranças de pênaltis.