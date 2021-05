Balcão de Empregos de Itajaí – SC informa novas oportunidades de Emprego

Em Santa Catarina, o Balcão de Empregos Eletrônico de Itajaí divulga a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS CÓDIGO VAGAS NÍVEL Atendente ao público 2344 1 Médio completo Auxilar administrativo 1997 1 Médio completo Auxiliar de depto fiscal 2347 2 Superior cursando Estágio de direito 2349 1 Superior cursando Auxiliar de costura 933 1 Fundamental completo Conferente 2346 2 Médio completo Operador de depósito 2348 8 Fundamental completo Balconista para loja de autopeças 2345 1 Médio incompleto Administrador 2018 1 Médio completo Administrador 2215 1 Superior completo Advogado(a) 2306 3 Pós graduação Analista contabil 1355 1 Superior completo em ciências contábeis Analista contábil 2150 2 Superior completo ou cursando em ciências contábeis Analista contábil 2212 3 Superior completo. Na área contábil Analista contábil/fiscal 2059 1 Superior cursando Analista contábil pleno 2193 1 Superior em ciências contábeis Analista de compras pleno 2333 1 Superior completo em administração, engenharias ou áreas afins Analista de exportação 2292 1 Superior cursando Analista de gate 1865 1 Médio completo Analista de importação 2334 1 Superior completo Analista de logística jr 1714 3 Médio completo Analista de marketing e planejamento de mídias 2076 1 Médio completo Analista de pós venda 2293 2 Médio completo Analista de recursos humanos 2305 1 Superior cursando e ou formado na área de ciências contáveis, gestão de recursos humanos ou áreas afins Analista de teste 1948 1 Superior completo Analista de vendas 2314 1 Superior completo em eletrotécnico, eletromecânica, engenharia elétrica ou afins Analista financeiro 2337 1 Superior cursando Analista fiscal 2276 1 Não informado Analista fiscal contábil 2159 2 Cursando ciência contábeis em nível superior Analista fiscal e contábil 2341 1 Superior completo Analista fiscal sênior bilíngue 2270 1 Superior completo Analista fiscal/societário 2171 1 Cursando ou formado em ciências contábeis Assistente administrativo 2321 1 Superior cursando na área de administração Assistente administrativo e logística 1184 1 Cursando ensino superior – administração, tecnólogo em logística, processos gerencias e/ou áreas afins Assistente comercial 2271 1 Ensino médio Assistente comercial interno 2335 1 Médio incompleto Assistente contábil 2189 1 Superior em ciências contábeis Assistente de comex 713 1 Cursando o ensino médio Assistente de departamento pessoal 2304 1 Superior cursando na área de administração Assistente de departamento pessoal 1456 1 Superior cursando ou completo Assistente de gate 1864 2 Médio completo Assistente de rh 1212 3 Graduação cursando ou completa em administração, ciências contábeis, recursos humanos ou áreas afins Assistente de suprimentos 2340 1 Médio incompleto Assistente financeiro 2272 1 Superior cursando Assistente financeiro 1858 1 Médio completo Assistente fiscal 2162 1 Médio completo Atendente ao público 2344 2 Médio completo Auxilar administrativo 1997 1 Médio completo Auxiliar administrativo 2061 1 Superior cursando Auxiliar administrativo – central de contas 1861 1 Médio completo Auxiliar administrativo – núcleo interno de regulação 1243 1 Não informado Auxiliar contábil 405 1 Curso superior faculdade de ciências contábeis Auxiliar contábil 2197 1 Cursando a faculdade de ciências contábeis Auxiliar depto. Fiscal 1719 1 Não informado Auxiliar depto pessoal 2058 1 Superior cursando Auxiliar de recursos humanos – rh 2122 1 Médio completo Auxiliar fiscal 2269 1 Superior cursando Auxiliar fnanceiro 2220 1 Não informado Auxiliar técnico 2153 2 Médio completo Comprador 2126 1 Superior com formação em uma das área de administração, logística, economia ou contabilidade desejácvel pós-graduação na área de logística Conferente de bens 1185 1 Cursando ou completo curso técnico em logística e/ou áreas afins Consultor comercial 2336 1 Médio incompleto Controladoria 2339 1 Superior cursando Controle e qualidade 2022 2 Médio completo Controller 2303 1 Superior cursando na área de contábeis Coordenador engenharia clinica 2273 1 Não informado Estagiário – logística 959 1 Superior cursando nas áreas acima Estágio de direito 2349 1 Superior cursando Estoquista 1208 1 Médio completo Faturista 2295 1 Superior completo Gerente de logística 2338 1 Superior cursando Gerente de loja 2085 1 Médio completo Inside sales 2041 1 Superior completo Jovem aprendiz 1250 1 Médio completo

BALÇÃO DE EMPREGOS

O Balcão de Empregos atua com milhares de anúncios de vagas de empregos e estágios, além de cadastramento de currículos de candidatos. Os lojistas associados cadastram a quantidade de vagas desejadas gratuitamente no site. Após esse cadastro, os profissionais do Balcão de Empregos recrutam e selecionam profissionais adequados e promovem o encontro entre esses talentos e as empresas.

É feita uma análise cuidadosa dos currículos, um contato via telefone, momento em que ocorre uma entrevista simplificada. São enviados também questionários aos candidatos, via e mail, com o objetivo de analisarmos ainda melhor os conhecimentos, competências, habilidades e potencialidades. Permitindo assim, selecionar para as próximas etapas do recrutamento somente os profissionais que atendam o perfil desejado.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever nos seguintes endereços abaixo:

Centro de Serviços Integrados – rua Antônio Caetano, nº 105, Fazenda (atrás do Teatro Municipal), de segunda a sexta-feira, no horário das 13h às 19h.

Câmara de Vereadores de Itajaí – avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 3825, Ressacada (Balcão da Cidadania), de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 19h.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Balcão de Empregos de Itajaí – SC